كرة قدم

بعد ثلاثية بنزيمة وليفاندوفسكي.. يويفا يكشف عن قائمة مميزة يتصدرها ميسي ورونالدو

Real Madrid v Paris Saint-Germain: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions League
بنزيمة (يسار) يحتفل بالفوز على سان جيرمان بينما يسيطر الحزن على ميسي (وسط) (غيتي)
11/3/2022

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، عن أكثر اللاعبين تسجيلا لـ3 أهداف "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد ثلاثية النجمين الفرنسي كريم بنزيمة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وتصدر القائمة، النجمان الكبيران ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بـ8 ثلاثيات خلال مسيرتهما في دوري الأبطال.

وجاء ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ5 ثلاثيات سجلها في البطولة، بعد الهاتريك الأخير الذي سجله في شباك ريد بول سالزبورغ، يوم الثلاثاء الماضي، وخلفه كل من بنزيمة والنجم البرازيلي نيمار بـ3 ثلاثيات سجلاها في دوري الأبطال.

وأحرز بنزيمة الهاتريك الثالث له أول أمس الأربعاء، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي -فريق نيمار- وقاد فريقه ريال مدريد إلى التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المصدر : وكالة سند