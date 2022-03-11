كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" (UEFA)، عن أكثر اللاعبين تسجيلا لـ3 أهداف "هاتريك" في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد ثلاثية النجمين الفرنسي كريم بنزيمة، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، في إياب الدور ثمن النهائي للبطولة.

وتصدر القائمة، النجمان الكبيران ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بـ8 ثلاثيات خلال مسيرتهما في دوري الأبطال.

وجاء ليفاندوفسكي في المركز الثالث بـ5 ثلاثيات سجلها في البطولة، بعد الهاتريك الأخير الذي سجله في شباك ريد بول سالزبورغ، يوم الثلاثاء الماضي، وخلفه كل من بنزيمة والنجم البرازيلي نيمار بـ3 ثلاثيات سجلاها في دوري الأبطال.

Tuesday: Robert Lewandowski hat-trick ⚽️⚽️⚽️ Wednesday: Karim Benzema hat-trick ⚽️⚽️⚽️#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2022

وأحرز بنزيمة الهاتريك الثالث له أول أمس الأربعاء، في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي -فريق نيمار- وقاد فريقه ريال مدريد إلى التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.