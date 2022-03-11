فشل برشلونة في الفوز على ملعبه واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه غلطة سراي في ذهاب الدور ثمن النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس، في حين واصل رينغرز الأسكتلندي انتصاراته في البطولة بفوز كبير 3-صفر على ريد ستار بلغراد.

وعلى ملعب كامب نو، سدد برشلونة 14 كرة على المرمى مقابل 3 كرات فقط لضيفه التركي، الذي يدين بالفضل لحارسه الإسباني إنياكي بينيا (23 عاما).

وأتيحت عدة فرص خطيرة لغلطة سراي عبر الجناح كرم أكتركوجلو الذي أزعج برشلونة بسرعته ومهاراته.

رينغرز يواصل انتصاراته

وفي غلاسغو، أحرز رينغرز هدفين في أول ربع ساعة عبر جيمس تافرنييه وألفريدو موريلوس، وأضاف ليون بالوجن الهدف الثالث بعد الاستراحة.

وبعد انتصاره على بروسيا دورتموند في الملحق، سيحاول بطل أسكتلندا الاستفادة من تفوقه بـ3 أهداف في مباراة الإياب، بعدما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لريد ستار عبر ألكسندر كاتاي، بالإضافة إلى إهداره ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

وعوّض أتلانتا تأخره بهدف ليفوز 3-2 على ضيفه باير ليفركوزن في مباراة مثيرة.

ومنح تشارلز أرانغيز التقدم للفريق الألماني، لكن الكولومبي لويس موريل صنع هدف التعادل للأوكراني روسلان مالينوفسكي بعد ذلك بربع ساعة.

وصنع مالينوفسكي هدفين لزميله موريل ليتقدم أتلانتا 3-1 قبل أن يقلص موسى ديابي الفارق لليفركوزن.

وفاز براجا البرتغالي 2-صفر على موناكو بهدفي أبيل رويز وفيتور أوليفيرا.

وتغلب إشبيلية -حامل اللقب وصاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني- 1-صفر على ويستهام يونايتد بهدف منير الحدادي في الشوط الثاني.

وحوّل مهاجم برشلونة السابق تمريرة من ركلة حرة بتسديدة مباشرة داخل الشباك ليقترب إشبيلية من دور الثمانية في المسابقة التي أحرز لقبها 6 مرات، وهو رقم قياسي.

ويستضيف إشبيلية المباراة النهائية للبطولة في ملعب سانشيز بيزخوان في 18 مايو/أيار المقبل.