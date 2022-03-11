كرر الوداد البيضاوي المغربي انتصاره على الزمالك المصري بفوزه 1-صفر في القاهرة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة، وبنفس النتيجة ثأر الهلال السوداني من مواطنه المريخ.

وكان الزمالك قد خسر بنتيجة 1- 3 أمام الوداد في الدار البيضاء بالجولة الثالثة الشهر الماضي.

وتجمد رصيد الزمالك، الذي اقترب من وداع البطولة، عند نقطتين من تعادلين وبدون أي انتصار في المركز الثالث، في حين يتصدر الوداد المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.

ويحتل بترو أتليتكو الأنجولي المركز الثاني ورصيده 7 نقاط قبل مواجهة منافسه المحلي ساجرادا، متذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، غدا.

وفي حالة فوز بترو أتليتكو على ساجرادا سيودع الزمالك المسابقة دون انتظار نتائج الجولتين الأخيرتين، وسيتأهل الوداد وأتليتكو لدور الثمانية.

وقد سجل يحيى جبران هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من ركلة جزاء.

وكاد الزمالك، الذي يقوده مدربه البرتغالي جيزوالدو فيريرا في مباراته الأولى، أن يصل إلى شباك الوداد بعد مرور 7 دقائق من البداية لكن الحارس أحمد التكناوتي تصدى لضربة رأس من يوسف إبراهيم "أوباما" لترتد إلى أحمد سيد "زيزو" الذي سدد بقوة ليبعدها الحارس إلى ركنية.

وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 50 لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، وأنذر المدافع محمود علاء للاعتراض.

وقد أهدر البديل رزاق سيسيه فرصة للزمالك في الدقيقة 78 أمام المرمى، لكنه أرسل تسديدة ضعيفة أبعدها الدفاع.

🎥 ملخص المباراة: بهدف يحيى جبران الوداد يتفوق على الزمالك بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أهم لقطات المواجهة 👇#TotalEnergiesCAFCL | #ZSCWAC | @WACofficiel | @ZSCOfficial | @Football2Gether pic.twitter.com/qRCYGclCmp — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2022

الهلال والمريخ

وفي مباراة أخرى، أحرز ياسر المزمل هدفا قرب النهاية ليقود الهلال السوداني لفوز ثمين 1-صفر على ضيفه وغريمه التقليدي المريخ بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى بأبطال أفريقيا.

ونجح الهلال في الثأر لخسارته 1-2 في مباراة الذهاب بالبطولة.

ورفع الهلال رصيده 4 نقاط بعد انتصاره الأول بدور المجموعات وثأر من خسارته من المريخ في الجولة الماضية، ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط، وكذلك مع الأهلي حامل اللقب الذي سيواجه غدا ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المتصدر برصيد 7 نقاط.

🎥 ملخص المباراة: الهلال يقتنص فوز ثمين على حساب المريخ بهدف لياسر الطيب في الدقائق الأخيرة من المباراة. ✅#TotalEnergiesCAFCL | #HSCMSC | @AlHilalSC_ | @Almerrikh08 | @Football2Gether pic.twitter.com/jSZ53TjttZ — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 11, 2022

ويحتل الأهلي، حامل لقب آخر نسختين، المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ.

وبالعودة إلى المواجهة السودانية، تابع لاعب الهلال (المزمل) ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليضع الكرة بالمرمى من مدى قريب قبل النهاية بـ 6 دقائق.

وقد استفاد الهلال من النقص العددي في صفوف المريخ بعد طرد عماد الصيني في الدقيقة 52.