الاتحاد الأوكراني يوقع حزمة عقوبات قاسية على عميد لاعبيه بسبب تدريبه فريقا روسيا

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا أو تقديم استقالته من عمله باعتباره مساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبورغ.

وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر تيموشوك عميد لاعب المنتخب الأوكراني السابق الأكثر مشاركة في المباريات الدولية (لعب 144 مباراة مع المنتخب) من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليا مدى الحياة.

وسيتم سحب رخصة تيموشوك التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية.

وطلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب كافة الجوائز التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني وبايرن ميونخ وزينيت السابق.

يذكر أن تيموشوك يعمل بالتدريب في زينيت سان بطرسبورغ منذ عام 2017.