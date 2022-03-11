الاتحاد الأوكراني يوقع حزمة عقوبات قاسية على عميد لاعبيه بسبب تدريبه فريقا روسيا
11/3/2022
أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أن أناتولي تيموشوك تم حظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم في البلاد بعد رفضه إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا أو تقديم استقالته من عمله باعتباره مساعد مدرب في فريق زينيت سان بطرسبورغ.
وذكر الاتحاد الأوكراني أنه تم حظر تيموشوك عميد لاعب المنتخب الأوكراني السابق الأكثر مشاركة في المباريات الدولية (لعب 144 مباراة مع المنتخب) من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم محليا مدى الحياة.
وسيتم سحب رخصة تيموشوك التدريبية الأوكرانية، كما سيتم مسح اسمه من جميع قوائم الشرف الوطنية.
وطلب الاتحاد الأوكراني من الحكومة سحب كافة الجوائز التي حصل عليها لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني وبايرن ميونخ وزينيت السابق.
يذكر أن تيموشوك يعمل بالتدريب في زينيت سان بطرسبورغ منذ عام 2017.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية