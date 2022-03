إيماءة هالاند لبنزيمة.. هل تكون إشارة انضمامه لريال مدريد؟

أثار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الجدل مجددا حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، بسبب تفاعله مع منشور للنجم الفرنسي كريم بنزيمة على موقع إنستغرام، وإعجابه به.

وتساءلت حسابات رياضية إسبانية وغيرها، عن معنى إعجاب هالاند بمنشور بنزيمة، الذي شاركه على حسابه بإنستغرام بعد التأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة قد شارك أكثر من منشور بعد الفوز على باريس سان جيرمان إلا أن اللافت كان إعجاب هالاند بالصورة التي شاركها بنزيمة وهو يحتفل بأحد أهدافه التي سجلها في اللقاء وكتب عليها "هلا مدريد"، حيث تساءل حول ذلك أحد الحسابات الرياضية قائلا: "هل يحب لاعب بوروسيا دورتموند شعار (هلا مدريد)؟".

بدورها، وصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، ما فعله هالاند بأنها "إيماءة منه لريال مدريد".

وقالت ماركا في خبر مفصل أفردته عن هالاند: "مهما كانت نية المهاجم النرويجي بهذا الإعجاب، فمن الواضح أنه قد تأثر أيضًا بعودة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، وفي الصيف المقبل، سيُعرف ما إذا كانت تلك الإيماءة على الشبكات الاجتماعية قد أخفت شيئا آخر".

وتفاعل مغردون مع إعجاب المهاجم النرويجي بمنشور بنزيمة، حيث تساءل أحدهم: "كيف يؤثر ذلك على مطاردة ريال مدريد المفترضة لهالاند؟".

The key question: How does this affect #RealMadrid’s supposed chase for Erling #Haaland? https://t.co/uxm0ZxzPkf

— Wong Kang Jie (@T1_KangJie) March 11, 2022