إيماءة هالاند لبنزيمة.. هل تكون إشارة انضمامه لريال مدريد؟

أثار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الجدل مجددا حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، بسبب تفاعله مع منشور للنجم الفرنسي كريم بنزيمة على موقع إنستغرام، وإعجابه به.

وتساءلت حسابات رياضية إسبانية وغيرها، عن معنى إعجاب هالاند بمنشور بنزيمة، الذي شاركه على حسابه بإنستغرام بعد التأهل على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا.

وكان بنزيمة قد شارك أكثر من منشور بعد الفوز على باريس سان جيرمان إلا أن اللافت كان إعجاب هالاند بالصورة التي شاركها بنزيمة وهو يحتفل بأحد أهدافه التي سجلها في اللقاء وكتب عليها "هلا مدريد"، حيث تساءل حول ذلك أحد الحسابات الرياضية قائلا: "هل يحب لاعب بوروسيا دورتموند شعار (هلا مدريد)؟".

💣 ¡A HAALAND le GUSTA el 'HALA MADRID' de BENZEMA! 💣 ⭐️ ¿QUÉ pasará con su FUTURO? 💥 ¡A las 0:03h, #ElChiringuitoDeMega! pic.twitter.com/FPSnweJdhF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 10, 2022

بدورها، وصفت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية، ما فعله هالاند بأنها "إيماءة منه لريال مدريد".

😜 El guiño de Haaland al Real Madrid https://t.co/ZzFD7W3XIS — MARCA (@marca) March 10, 2022

وقالت ماركا في خبر مفصل أفردته عن هالاند: "مهما كانت نية المهاجم النرويجي بهذا الإعجاب، فمن الواضح أنه قد تأثر أيضًا بعودة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، وفي الصيف المقبل، سيُعرف ما إذا كانت تلك الإيماءة على الشبكات الاجتماعية قد أخفت شيئا آخر".

وتفاعل مغردون مع إعجاب المهاجم النرويجي بمنشور بنزيمة، حيث تساءل أحدهم: "كيف يؤثر ذلك على مطاردة ريال مدريد المفترضة لهالاند؟".

😏 A @ErlingHaaland ¿Le ‘gusta’ el #HalaMadrid? 😉 El jugador del @bvb le regaló un LIKE a @Benzema en su cuenta de Instagram por la remontada del @realmadrid en @ChampionsLeague 🤩 Y puso a soñar al madridismo 🔥 pic.twitter.com/5D9GiQw3yp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) March 11, 2022

Erling Haaland a été impressionné par la remontée du Real Madrid face au PSG en #UCL. Le like sur Instagram du poste de Benzema (Hala Madrid) était un clin d'oeil du norvégien. (MARCA) pic.twitter.com/0je6Oy1hKZ — BeFoot (@_BeFoot) March 11, 2022

The key question: How does this affect #RealMadrid’s supposed chase for Erling #Haaland? https://t.co/uxm0ZxzPkf — Wong Kang Jie (@T1_KangJie) March 11, 2022