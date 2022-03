بعبارات قوية واثقة، أوضح النجم الفرنسي كريم بنزيمة -صاحب الثلاثية التي اقتنصت بطاقة تأهل ريال مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب باريس سان جيرمان- أسباب انتفاضة الملكي التي حولت تأخره بهدف لفوز مثير.

وسجّل بنزيمة 3 أهداف قاد بها ريال مدريد للفوز 3-1 على سان جيرمان في ملعب سانتياغو برنابيو، والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالنتيجة الإجمالية 3-2 يوم الأربعاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق الفرنسي 1-صفر.

وقال بنزيمة للصحفيين بعد المباراة "خسرنا في مباراة الذهاب، وكنا متأخرين قبل الاستراحة.. وهو أمر صعب جدا، لكنها مباراة في دوري الأبطال، ونحن ريال مدريد".

وأضاف "الانتفاضة جاءت نتيجة القوة الذهنية. دوناروما لم يرتكب خطأ بل كان ضغطي عليه. عندما نضغط بهذا الشكل يمكننا الفوز على أي فريق. كل مباراة بمثابة مباراة نهائية لنا، واليوم شاهدنا أن ريال مدريد ما زال حيا".

وفي المقابل، رفض ماوريسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان الهدف الذي سجله بنزيمة مستغلا خطأ من دوناروما، مؤكدا أنه كان يجب عدم احتسابه.

وقال بوكيتينو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "من العار أن يتم احتساب مثل هذا الهدف في 2022، كان خطأ من بنزيمة ضد الحارس. الفريق فقد تركيزه بعد هذا الظلم".

Here in the 1st goal, you can clearly see this was Donnarumma's fault. Once Donnarumma lost the ball watch Benzema. Stands in the middle of the 6-yard box ready for a tapin. Vinicius Jr. Did all the work in that goal. Benzema just stood there. pic.twitter.com/i3jYefSDud

— Almighty (@HateAlmighty_) March 9, 2022