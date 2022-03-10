سجّل كريم بنزيمة ثلاثية قاد بها ريال مدريد لتحويل تأخره إلى فوز 3-1 على باريس سان جيرمان في سانتياغو برنابيو، والصعود لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة إجمالية 3-2 يوم الأربعاء، كما تأهل مانشستر سيتي للدور نفسه رغم تعادله السلبي مع ضيفه سبورتنغ لشبونة.

وتغلّب ريال مدريد على سان جيرمان بمجموع المباراتين 3-2، حيث خسر الملكي في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي 1-صفر.

ووسط حماس جماهيري في الملعب الممتلئ بنحو 62 ألف مشجع، نجح ريال مدريد بطل أوروبا 13 مرة في انتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي، بعدما تشكك البعض في إمكانية وصوله بعيدا إثر خسارته المقترنة بأداء هزيل في باريس.

ريال مدريد يسيطر على البداية

بدأ الريال اللقاء مهاجما على أمل التسجيل وتعويض هزيمة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء، غير أن انطلاقة أصحاب الأرض لم تدم سوى 10 دقائق فقط، قبل أن يُسيطر الفريق الباريسي على مجريات اللعب ويُهدد مرمى تيبو كورتوا في مناسبتين تصدى لهما الحارس البلجيكي ببراعة.

مبابي يتوغّل داخل منطقة جزاء ريال مدريد ويسدّد كرة أرضية زاحفة أبدع كورتوا في التصدّي لها#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/bvqs090XiJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2022

أول حضور قوي للريال جاء بتصويبة قوية من بنزيمة، أبعدها بصعوبة الإيطالي جانلويجي دوناروما في الدقيقة 25، قبل أن يخترق الأرجنتيني ليونيل ميسي دفاع الملكي ويمرر كرة غاية في الخطورة لم تجد من يتابعها في الشباك.

وأضاع ميسي فرصة مؤكدة لسان جيرمان في الدقيقة 31، بعدما تلقى تمريرة بينية ماكرة من نيمار، لينفرد بكورتوا ويسدد من على بعد خطوات قليلة من المرمى، لكنه سدد كرة غير متقنة مرت بعيدة عن شباك حارس الريال.

وسجل كيليان مبابي هدفا لسان جيرمان في الدقيقة 34، لكن سرعان ما ألغاه حكم المباراة بداعي تسلل زميله نونو مينديز، قبل أن يرسل إليه التمريرة العرضية التي جاء منها الهدف.

لكن سرعان ما أثمرت أفضلية سان جيرمان عن أول أهداف اللقاء في الدقيقة 39، بعدما انطلق مبابي بهجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية عجز كورتوا عن ردها، لتدخل مرماه وتعانق الشباك.

مبابي يفتتح التسجيل لمصلحة باريس سان جيرمان من تسديدة قويّة داخل منطقة الجزاء. #ريال_مدريد_باريس_سان_جيرمان #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/jHnoy8w3tt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2022

في الشوط الثاني، ظلت أفضلية سان جيرمان قائمة إلى غاية الدقيقة 61 التي عرفت تسجيل ريال مدريد هدف التعادل من خطأ فادح ارتكبه دوناروما واستغله بنزيمة ليضع الكرة في المرمى.

هدف بنزيمة كان له مفعول السحر على باقي عناصر الريال، الذين ضغطوا بقوة وتمكنوا من قلب النتيجة لصالحهم بهدف ثان وقع عليه بنزيمة في الدقيقة 76 من كرة سددها من داخل جزاء النادي الباريسي، ارتطمت بالمدافع ماركينيوس وأكملت طريقها إلى الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين فقط حتى ظهر بنزيما مُجددا وتوج تألقه اللافت بهدف ثالث أحرزه من تسديدة مباشرة استقرت في يمين دوناروما، وسط تراجع غريب في مستوى سان جيرمان الذي استسلم للنتيجة وودع المسابقة بعد أن انتصر في الذهاب بهدفٍ وحيد. ​​​​​​​

تأهل مانشستر سيتي

وتأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، عقب التعادل على ملعب الاتحاد دون أهداف مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في إياب الدور ثمن النهائي يوم الأربعاء.

لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتزع بطاقة التأهل بعدما فاز خارج أرضه 5-صفر على الفريق البرتغالي الشهر الماضي.

ويحلم غوارديولا بحصد لقب دوري الأبطال مع سيتي، بعدما بلغ النهائي العام الماضي قبل أن يخسر أمام تشلسي.