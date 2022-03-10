ما حقيقة عراك نيمار ودوناروما في غرفة الملابس بعد خسارة سان جيرمان أمام ريال

نفى النجم البرازيلي نيمار وقوع أي عراك بينه وبين الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما، في غرفة تغيير الملابس، بعد انتهاء مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وكانت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية قد نقلت أن دوناروما ونيمار كانا قاب قوسين من الدخول في عراك بعد مشادة كلامية ساخنة، في غرفة تغيير الملابس عقب خسارة المباراة.

⚡💥 Más tensión y jaleo en el vestuario del PSG: ¡¡casi llegan a las manos entre ellos!! 😱 https://t.co/rhhA5snExE #ChampionsLeague — MARCA (@marca) March 10, 2022

وهذا ما نفاه النجم البرازيلي جملة وتفصيلا، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، اليوم، حيث نشر على خاصية "القصص اليومية" صورة تظهر خبر العراك بينهما، ومعها حوار على تطبيق واتساب، بينه وبين زميله دوناروما، يؤكد استيائهما من تلك الإشاعات.

وأظهرت الصورة إرسال الحارس الإيطالي رسالة لنيمار مع خبر العراك، قائلا فيها "مرحبا نيمار، آسف لما حدث أمس، هذا الخبر غير مقبول" ليرد عليه البرازيلي "صديقي، لا بأس، هذا يمكن أن يحدث في كرة القدم، نحن فريق ونحن معك، لا تزال شابًا وستفوز بالكثير من الأشياء. انهض وواصل.. أرسل لك عناقًا".

وشارك نيمار قصة أخرى، قال فيها "أكره اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتحدث عن مثل هذه الأخبار، لكن ما في المنشور السابق كذبة" مؤكدا أنه لم يكن هناك أي عراك داخل غرف تغيير الملابس.

وانتقد النجم البرازيلي الصحفيين الذين يروجون لمثل هذه الأخبار من أجل الشهرة، واصفا إياهم بـ "غير الأكفاء".

وحسب ما ذكرت ماركا، فإن الخلاف بدأ بين النجمين عندما وجه نيمار اللوم لدوناروما على الخطأ الذي ارتكبه في تمرير الكرة وجاء منه الهدف الأول لصالح ريال، ليرد الحارس بأن الهدف الثاني جاء من خطأ ارتكبه نيمار وسط الملعب، ومن بعدها انهار كل شيء، ثم تطور الوضع بين اللاعبين قبل أن يتدخل زملاؤهما في الفريق ويفصلون بينهما.