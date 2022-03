شاهد.. هل ارتكب بنزيمة خطأ على دوناروما في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان؟

حبر كثير سال على الهدف الأول لريال مدريد الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد في فوز فريقه الكبير على باريس سان جيرمان 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن الهدف المثير للجدل يقول الحكم الدولي السابق جمال الشريف إنه "عندما عادت الكرة إلى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان، مد بنزيمة قدمه وساقه إلى الأمام باتجاه الكرة، فحصل الاحتكاك بالفخذ الأيسر للحارس على فخذ بنزيمة من الخلف، فأخطأ الحارس بإبعاد الكرة وسقط في محاولة للتأثير على الحكم، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب، حيث استطاع بنزيمة التسجيل بعد تمريرة من فينسيوس وحكم تقنية الفيديو أكد صحة القرار الحكم باحتساب الهدف".

Real Madrid Always win like this 😡😡🤬🤬 , Big mistake from Benzema on the goal Keeper of Psg , but there is no Var 🤷🤷, Allez Paris 🔥🔥 Next is Better pic.twitter.com/j3RqwTNpQI

