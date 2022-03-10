شاهد.. هل ارتكب بنزيمة خطأ على دوناروما في موقعة ريال مدريد وسان جيرمان؟

حبر كثير سال على الهدف الأول لريال مدريد الذي سجله النجم الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد في فوز فريقه الكبير على باريس سان جيرمان 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن الهدف المثير للجدل يقول الحكم الدولي السابق جمال الشريف إنه "عندما عادت الكرة إلى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان، مد بنزيمة قدمه وساقه إلى الأمام باتجاه الكرة، فحصل الاحتكاك بالفخذ الأيسر للحارس على فخذ بنزيمة من الخلف، فأخطأ الحارس بإبعاد الكرة وسقط في محاولة للتأثير على الحكم، إلا أن الحكم طالب باستمرار اللعب، حيث استطاع بنزيمة التسجيل بعد تمريرة من فينسيوس وحكم تقنية الفيديو أكد صحة القرار الحكم باحتساب الهدف".

Real Madrid Always win like this 😡😡🤬🤬 , Big mistake from Benzema on the goal Keeper of Psg , but there is no Var 🤷🤷, Allez Paris 🔥🔥 Next is Better pic.twitter.com/j3RqwTNpQI — Doctor Med (@doctor_med213) March 10, 2022

في المقابل، اعتبر الخبير التحكيمي للجزيرة نت ناصر صادق أن الهدف جاء من مخالفة "دفع" بشكل واضح من بنزيمة ضد حارس سان جيرمان، وفق نص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك)، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا- دفع بنزيمة بقدمه اليمنى قدم دوناروما اليسرى الثابتة على الأرض وبمساعدة مرفقه أيضا، بشكل فيه إهمال أفقده اتزانه، مما جعله يفشل في توجيه الكرة بشكل صحيح ويسقط على الأرض، ويعد الإهمال من شروط المخالفة في المادة 12.

ثانيا- دوناروما هو من لعب الكرة، بينما لم ينجح بنزيمة حتى في لمسها قبل الالتحام القوي معه، وهو الحد الفاصل بين احتساب المخالفات من عدمه.

بدوره، يقول الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو إن الهدف يجب أن يلغى، وأضاف "هناك شعور بالظلم بسبب هذا الهدف".

وتابع "كان خطأ واضحا من بنزية على دوناروما، وهذا الهدف غيّر جو المباراة وتأثر لاعبو فريقنا. كانت حادثة قلب الموازين، كنا الفريق الأفضل في مجموع المباراتين، وبعد تسجيل ريال مدريد هدف التعادل لم يعد لديه ما يخسره فهاجم بضراوة".

ورغم الانتقادات التي تعرض لها دوناروما، دافع بوتشتينيو عن الإيطالي مؤكدا أن "بنزيمة ارتكب عليه خطأ واضحا، شاهدت المباراة 40 مرة ومن كافة الزوايا، لم يكن خطأ من الحارس، تفاصيل صغيرة تقلب المباراة والفار لم ير خطأ فادحا".

يذكر أن ريال مدريد تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال أوروبا بنتيجة إجمالية 3-2، إذ خسر ذهابا في "حديقة الأمراء" بهدف نظيفة وفاز إيابا 3-1 بفضل ثلاثية بنزيمة.