تشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل/نيسان المقبل، سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام منافساتها على ملاعبها نهاية العام الجاري.

ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من ألفي شخص، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب لوسيل، الذي تبلغ سعته القصوى 80 ألف متفرج.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم مونديال قطر 2022 في بيان رسمي: "يواصل جمهور كرة القدم من أنحاء العالم الإعداد للسفر إلى قطر، التي ستشهد النسخة الأكثر تقاربا في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة بالقرب من وسط مدينة الدوحة، ولا تتجاوز أطول مسافة بين اثنين من الملاعب ساعة واحدة، ما يضمن بقاء المشجعين واللاعبين والمسؤولين دائما في قلب الحدث الذي يستمر على مدى 28 يوما، بداية من انطلاق مباراة الافتتاح في ملعب البيت يوم 21 نوفمبر/ (تشرين الثاني)".

وأضافت "كما تتيح الطبيعة متقاربة المسافات في قطر فرصة نادرة للمشجعين لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد، خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة".

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت إقبالاً غير مسبوق، حيث طلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة.

وتتواصل حاليا الفترة المخصصة لدفع قيمة التذاكر، والتي تنتهي عند الواحدة من ظهر الاثنين الموافق 21 مارس/آذار الجاري، بتوقيت الدوحة.