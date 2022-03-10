تقييمات كارثية للاعبي سان جيرمان.. الصحافة الفرنسية تهاجم الفريق الباريسي

وجهت الصحافة الفرنسية انتقادات شديدة للإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان ودفاعه بعد انهيارهما المثير في خروجهما من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وكان الفريق الباريسي متقدما بهدفين من دون رد في مجموع المباراتين، قبل أن ينتفض الملكي في آخر نصف ساعة من المباراة بقيادة الفرنسي كريم بنزيمة والذي سجل ثلاثية في 18 دقيقة قضت على أحلام رجال بوتشتينيو لمواصلة رحلتهم في المسابقة القارية الأم.

وكان منعطف المباراة الخطأ الذي ارتكبه دوناروما وسمح لبنزيمة باستخلاص الكرة قبل أن تعود إلى الهداف الفرنسي ويسجل هذا التعادل الذي فتح باب العودة للنادي الملكي.

وبناء على هذا الخطأ منحت صحيفة "ليكيب" (L’Equipe) الفرنسية علامة 2 من 10 لدوناروما محملة إياه مسؤولية الخسارة وتغيير مسار المباراة، والعلامة نفسها منحت للقائد البرازيلي ماركينيوس والذي يتحمل مسؤولية الهدف الثالث بعد أن مرر الكرة بالخطأ لبنزيمة، وحصل المدافع الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي 3 من أصل 10 بعدما أخفق في إيقاف بنزيمة.

وكان لافتا منح الصحيفة الفرنسية المرموقة المدرب الأرجنتيني ماوريسية بوتشتينيو 4 من أصل 10 بعد أن انضم إلى قائمة المدربين الذين أخفقوا في قيادة الفريق إلى المجد الأوروبي واعتبرت الصحيفة أن بوتشتينيو لم يحاول فعل أي شيء لوقف انهيار الفريق.

والعلامة نفسها (4-10) منحت للمغربي أشرف حكيمي والبرازيلي نيمار، كما حصل البرتغالي نونو منديش على علامة 5.

وكان النجم الفرنسي كليان مبابي -الذي سجل هدفي الذهاب والإياب- نال هو والإيطالي ماركو فيراتي أعلى تقييم بين لاعبي الفريق الباريسي وهو 7 من 10 واعتبرت الصحيفة أنهما غير مسؤولين عن الهزيمة، فيما منحت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 6 من أصل 10 واصفة اللاعب بأنه تحرك كثيرا في الملعب ومنح حلولا هجومية للفريق.

في المقابل لم تمنح الصحيفة الفرنسية ابن بلادها بنزيمة 10 من 10 واكتفت بمنحه علامة 9 رغم الأداء الاستثنائي الذي قدمه، وكان بطل التأهل بكل ما للكلمة من معنى.

عراك دوناروما ونيمار

ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن دوناروما ونيمار كان قاب قوسين من الدخول في عراك بعد هجوم لفظي متبادل بين اللاعبين في غرفة تغيير الملابس عقب نهاية المباراة.

وبدأ الإشكال عندما وجه نيمار اللوم لدوناروما عن الخطأ الذي ارتكبه في تمرير الكرة وجاء منه الهدف الأول ليرد دوناروما بأن الهدف الثاني جاء من خطأ ارتكبه البرازيلي الدولي في وسط الملعب ومن بعدها انهار كل شيء، ثم تطور الوضع بين اللاعبين قبل أن يتدخل زملاؤهما في الفريق ويفصلون بينهما.