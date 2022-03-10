قال مدعون هولنديون -الأربعاء- إنهم يعتزمون توجيه اتهامات بالشروع في القتل ضد كوينسي بروميس لاعب منتخب هولندا السابق وفريق سبارتاك موسكو الحالي، من أجل ضمان حسم قضيته في أسرع وقت ممكن.

وألقت الشرطة القبض على بروميس في يوليو/تموز 2020 في حادث طعن في مدينة هولندية، واتضح لاحقا أن الضحية من أقارب بروميس، وأن الواقعة حدثت في شجار عقب حفل عائلي، ونفى اللاعب ارتكاب أي خطأ.

وأفرجت الشرطة عن بروميس بعد يومين، لكنه ظل من المشتبه بهم في القضية من وقتها.

وكان الادعاء ينوي بشكل مبدئي توجيه اتهام إلى بروميس، لاعب أياكس ومنتخب هولندا السابق، بمحاولة القتل الخطأ والاعتداء بعنف.

لكن بعدما طلب محامي الضحية المزعومة توجيه الاتهام الأكبر، وافق محامي بروميس من أجل حسم القضية في أسرع وقت ممكن. وقال بيان مكتب الادعاء إنه من المقرر عقد جلسة الاستماع في 31 مارس/آذار.

وكان بروميس البالغ عمره 30 عاما يلعب مع أياكس وقت الحادث، لكنه انتقل إلى سبارتاك موسكو في فبراير/شباط 2021، وسجل هدفا في فوز ناديه 2-صفر على دينامو موسكو يوم الأحد الماضي.