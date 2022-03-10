فاز فريق إشبيلية الإسباني على ضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي 1-صفر اليوم الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وقدم الفريقان شوطا أول متكافئا في المستوى، وسط أفضلية نسبية لإشبيلية في نسبة الاستحواذ وصناعة الفرص أمام مرمى ويستهام، الذي لعب بطريقة دفاعية معتمدا على المرتدات للخروج بأقل الخسائر على أمل التعويض على ملعبه.

وآلت السيطرة على نحو أكبر لإشبيلية في الشوط الثاني، الأمر الذي ترجمه الفريق الأندلسي إلى هدف الفوز، الذي جاء في الدقيقة 60 من ركلة حرة غير مباشرة نفذها ماركوس أكونيا بذكاء إلى المغربي منير الحدادي غير المراقب، الذي تابعها بلمسة واحدة في الشباك.

ويُلعب لقاء الإياب الخميس القادم في العاصمة البريطانية لندن، وسط حظوظ متساوية نسبيا لحسم بطاقة العبور إلى ربع نهائي المسابقة القارية.