ماذا دار في اجتماع 15 دقيقة بين مبابي وبنزيمة؟

سجل كيليان مبابي وكريم بنزيمة الأهداف الخمسة في مباراتي ريال مدريد وباريس سان جيرمان بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك كان هناك فائز واحد فقط وهو "لوس بلانكوس" الذي حقق ريمونتادا في الإياب واستطاع الوصول لربع النهائي.

وشكل الخروج خيبة أمل كبيرة لمبابي، لكن صديقه بنزيمة هرع لمواساته بعد المباراة.

وكان النجمان الفرنسيان خصمين بهذه المواجهة، لكنهما صديقان وشريكان في منتخب "الديوك" في وقت تتحدث تقارير عن أنهما سيكونان زميلين في "الملكي" الموسم المقبل، إذا نجح الريال في التعاقد مع مبابي.

وبعد صافرة النهاية، وبمجرد أن أصبحت مدرجات الملعب فارغة من الجماهير، أجرى الصديقان محادثة لمدة 15 دقيقة في إحدى الغرف بالقرب من غرف ملابس الفريق، وناقشا سويا مجريات مباراة أمس.

وشاهد مبابي -أمس الأربعاء- كيف تبدو مباراة ريال مدريد على أرضه في ليلة أوروبية كبيرة، وأثبتت العلاقة الخاصة التي تربط نادي العاصمة الإسبانية بدوري أبطال أوروبا.

علاقة مبابي بنزيمة

وتوطدت صداقة مبابي وبنزيمة منذ عودة الأخير إلى المنتخب الفرنسي، حيث لعب الثنائي 11 مباراة معًا منذ استدعاء ديدييه ديشان مهاجم ريال مدريد إلى تشكيلة المنتخب قبل نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتعلم مبابي أيضا من نيمار وليونيل ميسي اللذين كانا من أكثر اللاعبين المطلوبين لالتقاط صور معهم بعد المباراة، إلى جانب مبابي.

لكن المهاجم الشاب كان قادرا على الهروب والاستمتاع بلحظة أكثر هدوءا مع بنزيمة. في حين كانت والدته ومحاميه ينتظران انتهاء اجتماع الصديقين في مكان بالقرب من غرف الملابس.