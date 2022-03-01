هل يلعب رونالدو مع ابنه في فريق واحد؟

طلب كريستيانو جونيور من والده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ألا يعتزل كرة القدم لأنه يريد اللعب إلى جانبه.

وبدأ السن يظهر على قائد منتخب البرتغال البالغ من العمر 37 عاما، خاصة في المباريات الأخيرة لفريقه مانشستر يونايتد.

غير أنه أبدى رغبته في البقاء بالملاعب 4 أو 5 سنوات إضافية، لكن بعد طلب نجله (11 عاما) يبدو أنه سيستمر في الملاعب فترة أطول حتى يجعل ابنه البكر سعيدا.

وأظهر رونالدو جونيور أنه موهبة واعدة بدأت تتبلور في أكاديمية يوفنتوس، ثم انتقل إلى أكاديمية مانشستر يونايتد هذا الموسم بعد عودة والده إلى الفريق الذي شهد انطلاقته نحو النجومية.

وقال "صاروخ ماديرا" إن "ابني قال لي: أخّر اعتزالك عدة سنوات، أريد مزاملتك".

ونشر "الدون" صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام وهو يتدرب مع ابنه، وأرفقها بتعليق "الحاضر والمستقبل".

وتوقع رونالدو أن ابنه البكر سيكون نجم المستقبل، ولكنه سيترك له حرية الاختيار "ولن يضغط عليه".

وتابع "كل ما أريده لكريستيانو جونيور وباقي أولادي أن يكونوا سعداء ويختاروا ما يريدون في المستقبل، وسأقدم لهم الدعم بكل الأحوال".

وقليلون هم الآباء والأبناء الذين لعبوا في فريق واحد، ومن بين هؤلاء السويديان هنريك وجوردان لارسون في فريق هوغبورغ السويدي، والنجم البرازيلي السابق ريفالدو ونجله ريفالدينهو في نادي موجي ميريم البرازيلي.