ما هي الطريقة المثالية لتنفيذ ركلة جزاء؟ خبير نرويجي يجيب

توصف ركلات الجزاء في الأغلب بأنها لعبة حظ، لكن الواقع يشير إلى أنها بمثابة فن يمكن إتقانه من خلال الاستعانة بمعطيات علم النفس والاستعداد بشكل جيد.

وتحدثت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية إلى الخبير النرويجي جير جورديت الذي كتب أكثر من 15 ورقة علمية حول ركلات الجزاء.

وقال جورديت إن اللحظات الحاسمة في ركلات الجزاء هي 10 إلى 15 ثانية التي تسبق الانطلاق لتنفيذ الركلة.

وأضاف "من المهم ألا تدع حارس المرمى أو أي خصم آخر يشتت انتباهك، سيحاولون التأثير على تركيزك بمختلف الحيل، قف بعيدا عنهم".

وأشار جورديت إلى أهمية استخدام تقنيات مختلفة لزيادة التركيز، وقال "يجب أن تستخدم تقنيات للتحكم في نفسك، يستخدم العديد من اللاعبين الكبار الآن التنفس بعمق، ركز على تنفسك وفكر في نوع اللقطة التي ستختارها".

وتابع الخبير النرويجي "عندما يطلق الحكم صفارته خذ وقتك، يمكن أن تأخذ نفسا وانتظر لمدة 3 أو 4 ثوان قبل التوجه لتسديد الكرة".

واعتبر أن طريقة التسديد تختلف من لاعب لآخر، ولكل طريقته المناسبة، فأحدهم قد يحاول مغالطة الحارس بتوجيه الكرة إلى اتجاه مخالف، وآخر قد لا يهتم بموقع اللاعب ويسدد الكرة بقوة في زاويته المختارة.

ويرى الخبير أن التحضير بشكل جيد قبل ركلة الجزاء يزيد احتمال النجاح، وهو ما تظهره الأرقام.

غير أن السؤال الذي قد يطرحه كثيرون سيكون عن الطريقة المناسبة لمساعدة اللاعبين على تجنب الوقوع في فخ التأثر بهتافات الجماهير في لحظة حاسمة قد تمنح فريقه الفوز أو التتويج بلقب.

ويقول جورديت "ليس من الممكن محاكاة هذا الضغط في التدريب، لكن يمكن للمرء محاكاة الجوانب النفسية لتلقي ركلة جزاء، ويمكننا خلق صورة في أذهان اللاعبين عن الوضع الذي سيكون عليه الوضع في المباراة، ومساعدتهم على اختيار الطريقة الأنسب لكيفية التصرف".