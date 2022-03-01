طأطأ رأسه.. لاعب روسي في الدوري الإيطالي يرفض الاحتفال بهدفه تأثرا بالحرب الروسية على أوكرانيا

رفض الروسي أليكسي ميرانتشوك لاعب فريق أتلانتا الإيطالي الاحتفال بهدف سجله في فوز فريقه على سامبدوريا، أمس الاثنين، برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وطأطأ ميرانتشوك مهاجم منتخب روسيا، رأسه ورفع يديه في إشارة إلى عدم رغبته بالاحتفال بالهدف الرابع لفريقه لكن زملاءه أحاطوا به وعانقوه.

يذكر أن ميرانتشوك صديق شخصي لزميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي والذي احتفل بهدف سجله في مرمى أولمبياكوس اليوناني -الخميس الماضي- بقميص كتب عليه "لا للحرب على أوكرانيا".

وعن علاقة مالينوفسكي وميرانتشوك يقول زميلهما في الفريق مارتين جي روون إن الدولي الأوكراني يمر بظروف صعبة جدا لأن عائلته وبلاده تحت النار ولكن الزميلين (مالينوفسكي وميرانتشوك) يتحدثان دائما مع بعضهما وعلاقة الصداقة بينهما لا تزال مستمرة".

يذكر أن الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا) أعلنا -أمس الاثنين- استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحادين "تتضامن كرة القدم بشكل كامل مع المتضررين في أوكرانيا، ويأمل رئيسا فيفا ويويفا أن يتحسن الوضع في أوكرانيا تحسنا كبيرا وسريعا، حتى تصبح كرة القدم مرة أخرى دافعا للوحدة والسلام".

وبموجب تلك الخطوة سيُستبعد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في يورو 2022.

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي حيث كان من المقرر أن يلاقي لايبزيغ في ثمن النهائي، وهذا يعني أن الفريق الألماني تأهل مباشرة إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

يذكر أنه إذا استمر إيقاف منتخب روسيا حتى موعد مباراته في الملحق الأوروبي في مواجهة بولندا يوم 24 من الشهر الجاري، فهذا يعني أن المنتخب الروسي سيغيب عن مونديال قطر 2022.