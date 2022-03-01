صحفي مصري يدخل في غيبوبة بسبب أمم أفريقيا

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الصحفي محمد غنيم نقل قبل يومين إلى أحد المستشفيات المحلية وهو في غيبوبة تامة وحالة صحية غير مستقرة، وذلك بسبب معاناته من مرض الملاريا.

ويبدو أن غنيم التقط عدوى هذا المرض خلال وجوده مؤخراً في الكاميرون مع الجماهير المصرية، لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي خسر منتخب "الفراعنة" مباراتها النهائية أمام السنغال بضربات الترجيح.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبد العزيز البمبي خال النجم المصري محمد صلاح (هداف ليفربول) أن الأخير طلب من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج غنيم، وأكد دعمه الكامل له.

وقد تفاعل لاعبون ونشطاء مصريون مع خبر مرض هذا الصحفي وتمنوا له الشفاء العاجل.

خالص دعواتي للزميل الصحفي محمد غنيم بالشفاء العاجل إن شاء الله 🙏 pic.twitter.com/MWHfn9d1Xy — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) February 27, 2022

نرجو الدعاء للشاب الصحفي محمد غنيم ابن المحلة اثر تعرضه للإصابة بالملاريا نتيجة سفره الكاميرون لتغطية كاس الامم و هو محتجز بمستشفي الحميات تحت تأثير غيبوبة

ربنا يشفيك يا محمد و تقوم بالسلامة 🙏 pic.twitter.com/pHMeGeQ6Ex — Hatem🇦🇹🏹 (@Hatem38838159) February 28, 2022

#محمد_صلاح يتكفل بعلاج الصحفي محمد غنيم الذي أصيب بالملاريا بعد عودته من الكاميرون وهو محتجز حالياً في مستشفى الحميات في المحله 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/lZGDq9ZStV — mosalah_egyptain (@mosalahking11) March 1, 2022

اسألكم الدعاء بحق هذه الليله المباركة فضلا وليس امرآ لاخي وحبيبي وصديقي الصحفي محمد غنيم الذي دخل في غيبوبة اثر اصابته بالملاريا بعد سفره للكاميرون اثناء مباريات كأس الامم الافريقية … 🙏🏻 pic.twitter.com/5WyPO7UlnY — Mohamed Taha (@mohameedtahaa) February 27, 2022

أسألكم الدعاء لصديقي الصحفي الجميل محمد غنيم ابن مدينة المحلة في حالة متأخرة بسبب اصابته بالملاريا من الكاميرون و الدكتور طلب سرعة احضار حقن artemytrat في اسرع وقت من اي دولة بأفريقيا وفي تحركات بتتم حاليًا لتوفير الحقن .. ربنا يعافيك يارب يا غنيم pic.twitter.com/e6WU0CtOmN — Mohamed Gamal Eyada🇪🇬🦅 (@GamalEyada) February 27, 2022

يُذكر أن الملاريا مرض طفيلي معد، ينتقل عن طريق البعوض، حيث تتسلل الطفيليات داخل كريات الدم الحمراء وتدمرها.