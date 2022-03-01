كرة قدم

صحفي مصري يدخل في غيبوبة بسبب أمم أفريقيا

Africa Cup of Nations (CAN) 2021: Egypt vs Senegal
غنيم التقط عدوى هذا المرض خلال وجوده مؤخراً في الكاميرون مع الجماهير المصرية لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة (الأناضول)
1/3/2022

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الصحفي محمد غنيم نقل قبل يومين إلى أحد المستشفيات المحلية وهو في غيبوبة تامة وحالة صحية غير مستقرة، وذلك بسبب معاناته من مرض الملاريا.

ويبدو أن غنيم التقط عدوى هذا المرض خلال وجوده مؤخراً في الكاميرون مع الجماهير المصرية، لمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة التي خسر منتخب "الفراعنة" مباراتها النهائية أمام السنغال بضربات الترجيح.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عبد العزيز البمبي خال النجم المصري محمد صلاح (هداف ليفربول) أن الأخير طلب من أسرته تقديم المساعدة اللازمة لعلاج غنيم، وأكد دعمه الكامل له.

وقد تفاعل لاعبون ونشطاء مصريون مع خبر مرض هذا الصحفي وتمنوا له الشفاء العاجل.

يُذكر أن الملاريا مرض طفيلي معد، ينتقل عن طريق البعوض، حيث تتسلل الطفيليات داخل كريات الدم الحمراء وتدمرها.

المصدر : الصحافة المصرية