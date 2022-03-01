شاهد- تخليدا لذكرى وفاة والده.. رياض محرز يبني مسجدا في الجزائر

دشن وزير الشؤون الدينية في الجزائر، يوسف بلمهدي، مسجدا ساهم ببنائه الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، في بلدية "بني سنوس" بـ "تلمسان" أقصى غرب البلاد.

ونشرت منصات ووسائل إعلام محلية لقطات من حفل التدشين الذي حضره شقيق اللاعب ووالدته وبعض المسؤولين المحليين للمنطقة.

وزير الشؤون الدينية الاثنين 28-02-2022 يوسف بلمهدي يدشن رفقة والدة و اخ الاعب الدولي قائد الفريق الوطني رياض محرز يدشنون مسجد التّقوى ببلدية بني سنوس دائرة بني سنوس ولاية تلمسان حسب الجريدة الرسمية للحكومة العامة في الجزائر #جلال_الباشا@Mahrez22 pic.twitter.com/70cbQHnt6d — الباشا جلال (@jlal_albasha) March 1, 2022

تم بحمد الله و منته و توفيق منه بسواعد الرجال تدشين المسجد الذي بناه اللاعب الجزائري المسلم رياض محرز بماله الخاص بحضور كل من والدته الكريمة و أخيه ، نسأل الله عز و جل أن يتقبل منه و من كل الذين شاركو في تشييده و أن يصل أجره إلى المرحوم والده🙏💚 pic.twitter.com/6tOUdcvxIG — Hiba (@Hiba00840618) March 1, 2022

وثمّن بلمهدي خطوة قائد منتخب "الخضر" وتمنى أن "تكتب عند الله صدقة جارية" وفقا لما قاله الوزير.

والدة #رياض_محرز تشهد تدشين مسجد بتلمسان تكفل بتشييده ابنها، وتعبر عن فرحتها بذلك. pic.twitter.com/V92RjGz7N7 — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) February 28, 2022

بدورها، تحدثت والدة محرز إلى وسائل الإعلام المحلية، مؤكدة أن رغبة ابنها كانت كبيرة في تخليد ذكرى والده الراحل وبناء مسجد قرب قبره.