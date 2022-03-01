كرة قدم

شاهد- تخليدا لذكرى وفاة والده.. رياض محرز يبني مسجدا في الجزائر

رياض محرز يساهم ببناء مسجد بولاية تلمسان الجزائرية المصدر: الموقع الرسمي لولاية تلمسان الجزائرية
والدة محرز وشقيقه (وسط) بجوار وزير الشؤون الدينية بالجزائر يدشنون مسجد "التقوى" (مواقع التواصل)
1/3/2022

دشن وزير الشؤون الدينية في الجزائر، يوسف بلمهدي، مسجدا ساهم ببنائه الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، في بلدية "بني سنوس" بـ "تلمسان" أقصى غرب البلاد.

ونشرت منصات ووسائل إعلام محلية لقطات من حفل التدشين الذي حضره شقيق اللاعب ووالدته وبعض المسؤولين المحليين للمنطقة.

وثمّن بلمهدي خطوة قائد منتخب "الخضر" وتمنى أن "تكتب عند الله صدقة جارية" وفقا لما قاله الوزير.

بدورها، تحدثت والدة محرز إلى وسائل الإعلام المحلية، مؤكدة أن رغبة ابنها كانت كبيرة في تخليد ذكرى والده الراحل وبناء مسجد قرب قبره.

المصدر : وكالة سند