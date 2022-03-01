أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) تعليق مشاركة الأندية والمنتخبات الروسية في جميع المسابقات الرياضية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر الفيفا عبر موقعه الرسمي بيانا قال فيه إن جميع الفرق والمنتخبات الروسية ستحرم من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن "كرة القدم موحدة، نتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا، نأمل أن يتحسن الوضع بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس".

من جهته، علق أسطورة كرة القدم المصرية ولاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة على القرار عبر حسابه في تويتر فقال "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين".

@fifacom_ar قرار منع الاندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لانه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين.. — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 28, 2022

وتفاعل ناشطون عرب عبر منصات التواصل الاجتماعي مع القرار، قائلين إنه يظهر ما وصفوها بـ"ازدواجية المعايير" التي يتبعها الفيفا والغرب عموما، وإن قرار المقاطعة يخضع لمعايير غير واضحة.

رفض فتحي نورين مواجهة لاعب إسرائيلي، فتلقى عقوبة بالإيقاف لمدة 10 سنوات دفعته للاعتزال، وحينما أعلنت 4 دول أوروبية مقاطعتها أي مباريات مع المنتخب الروسي، ردت الفيفا بحظر مشاركة روسيا في البطولات التضامن الأعوج هو أن تكون المقاطعة جريمة أمام "إسرائيل"، وموقفًا إنسانيًا أمام غيرها pic.twitter.com/ku3LkkM8zT — مقاطعة (@Boycott4Pal) February 28, 2022

وكتب حساب "مقاطعة" عبر تويتر "رفض فتحي نورين مواجهة لاعب إسرائيلي، فتلقى عقوبة بالإيقاف لمدة 10 سنوات دفعته للاعتزال، وحينما أعلنت 4 دول أوروبية مقاطعتها أي مباريات مع المنتخب الروسي رد الفيفا بحظر مشاركة روسيا في البطولات، التضامن الأعوج هو أن تكون المقاطعة جريمة أمام إسرائيل وموقفا إنسانيا أمام غيرها".

أنها الحرب…

كشفت حقيقة الغرب و كذبة الفيفا و حياد السياسة، مساواة بين مواطنين..#اوكرانيا_روسيا — WALID GARNEH (@GARNEHWALID) February 28, 2022

مفروض نشكرو روسيا على حربها فلقد كشفت وجوه هذا العالم الدنئ الذى يدعى الانسانية وحقوق الانسان نحن نعلم وجوههم الدنيئة ولكن هذه الحرب ازالت الستار عليهم لكى تعريهم اكثر ففلسطين ومن وقف معها وتضامن معها تمت معاقبته واليوم يدعمون اوكرانيا عن الفيفا اتحدث وفصل السياسة عن الرياضة — هـادي ||ALMADANY (@hadeey010) February 28, 2022

حتى الاتحادالعالم لكرة القدم الفيفا

فرض عقوبات على روسيا واصدر قرار يمنع رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي في الملاعب ويدرس اقصاءالمنتخب الروسي من المشاركةفي مونديال قطر٢٠٢٢م! اما امتناع احد لاعبي القوى من مواجهة الاسرائيلي فغير مقبول ولايجب اقحام الرياضة بالسياسة .. ! — مازن ادريس (@mazinidrees) February 28, 2022