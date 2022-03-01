أعلى 10 أندية قيمة سوقية.. سيطرة إنجليزية وتراجع لريال مدريد وبرشلونة

حافظ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته لقائمة أعلى الأندية من حيث القيمة السوقية للاعبيه، بقيمة 991.30 مليون يورو، متفوقا على بقية أندية العالم، وأيضا الأندية الإنجليزية التي شغلت 4 مراكز ضمن أعلى 6 أندية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكر تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييمات وإحصائيات اللاعبين والأندية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حلّ في المركز الثاني بإجمالي 909.55 ملايين يورو، ثم ليفربول الإنجليزي الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 889 مليون يورو، بعد فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد الماضي على حساب تشلسي الذي تراجع بفارق طفيف وحلّ رابعا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 883 مليون يورو.

وفي المركز الخامس ارتفعت القيمة السوقية لفريق بايرن ميونخ الألماني إلى 817.75 مليون يورو، متفوقا على مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي جاء سادسا بإجمالي 790.25 مليون يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للثلاثي الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فجاء ريال مدريد الإسباني في المركز السابع بإجمالي 780 مليون يورو، متفوقا على غريمه برشلونة الذي حلّ ثامنا بإجمالي 652 مليون يورو، في حين جاء أتلتيكو مدريد تاسعا بإجمالي 646.5 مليون يورو، وفي المركز العاشر جاء توتنهام الإنجليزي بقيمة سوقية بلغت 580.25 مليون يورو.