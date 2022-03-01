كرة قدم

أعلى 10 أندية قيمة سوقية.. سيطرة إنجليزية وتراجع لريال مدريد وبرشلونة

Manchester City Women v Manchester United Women - Barclays FA Women's Super League MANCHESTER, ENGLAND - FEBRUARY 12: View of the big screen showing the club badges prior to the Barclays FA Women's Super League match between Manchester City Women and Manchester United Women at Manchester City Football Academy on February 12, 2021 in Manchester, England. Sporting stadiums around the UK remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Naomi Baker/Getty Images)
الأندية الإنجليزية سيطرت على 4 مراكز من بين المراكز الستة الأولى (غيتي)
1/3/2022

حافظ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على صدارته لقائمة أعلى الأندية من حيث القيمة السوقية للاعبيه، بقيمة 991.30 مليون يورو، متفوقا على بقية أندية العالم، وأيضا الأندية الإنجليزية التي شغلت 4 مراكز ضمن أعلى 6 أندية في العالم من حيث القيمة السوقية.

وذكر تقرير لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تقييمات وإحصائيات اللاعبين والأندية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حلّ في المركز الثاني بإجمالي 909.55 ملايين يورو، ثم ليفربول الإنجليزي الذي ارتفعت قيمته السوقية إلى 889 مليون يورو، بعد فوزه بكأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد الماضي على حساب تشلسي الذي تراجع بفارق طفيف وحلّ رابعا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 883 مليون يورو.

وفي المركز الخامس ارتفعت القيمة السوقية لفريق بايرن ميونخ الألماني إلى 817.75 مليون يورو، متفوقا على مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي جاء سادسا بإجمالي 790.25 مليون يورو.

وارتفعت القيمة السوقية للثلاثي الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فجاء ريال مدريد الإسباني في المركز السابع بإجمالي 780 مليون يورو، متفوقا على غريمه برشلونة الذي حلّ ثامنا بإجمالي 652 مليون يورو، في حين جاء أتلتيكو مدريد تاسعا بإجمالي 646.5 مليون يورو، وفي المركز العاشر جاء توتنهام الإنجليزي بقيمة سوقية بلغت 580.25 مليون يورو.

المصدر : وكالات