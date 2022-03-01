"آلاف القتلى ودول منكوبة بالشرق الأوسط ولا أحد يهتم".. لاعب تركي يرفض ارتداء قميص "لا للحرب" الروسية على أوكرانيا

يخرج لاعبو فريق أرضروم سبورت التركي ومنافسه وضيفه "أنقرة غوتشو" مرتدين قمصانا كتب عليها "لا للحرب" إلا قائد أصحاب الأرض "أيكوت دمير".

خطوة تفاعل معها الإعلام الرياضي في الشرق الأوسط والعالم، وسلطت الضوء على الحدث الذي وقع في مباراة جمعت أرضروم مع "أنقرة غوتشو"، في الدوري التركي لكرة القدم.

وكثرت التحليلات والاتهامات لقائد فريق أرضروم، الذي خرج ليبرر موقفه بالقول إن "كثيرا من الحروب وقعت في منطقة الشرق الأوسط ويذهب ضحيتها يوميا آلاف القتلى، ولم تهتم أي دولة أو منظمة بإبداء التضامن مع شعوبها المنكوبة ولا برفض الجرائم التي حدثت في هذه المنطقة".

وأضاف أيكوت (33 عاما)، في تصريحات عقب مباراة فريقه التي خسرها بهدف نظيف، أنه "عندما يتعلق التضامن بأوروبا تجد الجميع بلا استثناء يقدمون الدعم اللازم".

وتابع "لكن عندما تتحول أنظارهم نحو الشرق الأوسط والحرب الحالية فيه، فلا تجد أي نوع من الدعم يقدم لملايين قتلوا وآخرين أصيبوا وشُرّدوا بسبب هذه الحرب".

وختم "لا أرغب في ارتداء القميص لأنه لم يُصنع لتلك البلدان، وإذا فعلت ذلك فلن يكون ضميري مرتاحًا، حزين لوجود الحرب في أي مكان في العالم.. وأشارك الأبرياء الألم".

يذكر أن الاتحادين الدولي لكرة القدم (فيفا) والأوروبي للعبة (يويفا) أعلنا -أمس الاثنين- استبعاد روسيا من المسابقات التابعة لهما، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحادين "تتضامن كرة القدم بشكل كامل مع المتضررين في أوكرانيا، ويأمل رئيسا فيفا ويويفا أن يتحسن الوضع في أوكرانيا تحسنا كبيرا وسريعا، حتى تصبح كرة القدم مرة أخرى دافعا للوحدة والسلام".

وبموجب تلك الخطوة سيُستبعد منتخب روسيا للرجال من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022 بجانب استبعاد منتخب السيدات من المشاركة في يورو 2022.

ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي حيث كان من المقرر أن يلاقي لايبزيغ في ثمن النهائي، وهذا يعني أن الفريق الألماني تأهل مباشرة إلى ربع نهائي المسابقة القارية.