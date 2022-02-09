مونتيري المكسيكي يهزم الجزيرة الإماراتي بمباراة المركز الخامس في كأس العالم للأندية

اهتزت شباك الجزيرة الإماراتي 3 مرات في الشوط الأول ليخسر 3-1 أمام مونتيري المكسيكي في أبو ظبي اليوم الأربعاء، في مباراة المركز الخامس بكأس العالم للأندية لكرة القدم.

وافتتح مونتيري التسجيل بعد 4 دقائق عندما وضع زايد سلطان لاعب الجزيرة الكرة بالخطأ في مرماه، وضاعف روجيليو فونيس موري النتيجة في الدقيقة 11.

وعزز سيزار مونتيس تفوق الفريق المكسيكي في الدقيقة 25، لينهي اللقاء عمليا لصالح بطل أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وقلص برونو الفارق لصالح الجزيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واحتل مونتيري المركز الخامس بعدما حل ثالثا في 2012 و2019، بينما جاء الجزيرة في المركز السادس عقب احتلاله المركز الرابع في مشاركته السابقة في 2017.