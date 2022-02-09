كرة القدم تهزم كورونا

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) -أمس الثلاثاء- إن الإنفاق على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات في يناير/كانون الثاني الماضي ارتفع بنحو 75% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، حيث تعاقدت الأندية مع المزيد من اللاعبين في إشارة على التعافي بعد عامين من كوفيد-19.

وأنفقت الأندية مليارا و30 ألف دولار على تعاقدات اللاعبين في يناير/كانون الثاني الماضي، أي أقل بقليل من مليار و160 ألف دولار أنفقتها في يناير/كانون الثاني 2020.

وشهد الشهر الماضي 3791 عملية انتقال دولية سواء للاعبين رجال أو سيدات، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام الماضي بين اللاعبين الرجال ونحو 43% لأول مرة في انتقالات كرة القدم للسيدات.

وقالت دراسة أجراها الفيفا "لأول مرة منذ تفشي الوباء، شهد الإنفاق على الانتقالات وعدد الصفقات نموا كبيرا".

وتصدرت الأندية الإنجليزية الانفاق على تعاقدات اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية بمبلغ نحو 350 مليون دولار تلتها الإيطالية بمبلغ 113.6 مليون والإسبانية بنحو 111 مليون دولار.

وتصدرت الأندية الإنجليزية أيضا فيما يتعلق ببيع اللاعبين وجنت نحو 109 ملايين دولار.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن انتقال المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا الإيطالي إلى منافسه المحلي يوفنتوس كان الأعلى خلال فترة الانتقالات الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 80 مليون يورو (91.34 مليون دولار).

وجاءت صفقة انتقال فيران توريس من مانشستر سيتي إلى برشلونة ولويس دياز من بورتو إلى ليفربول في المركزين الثاني والثالث على الترتيب من حيث القيمة المالية.

وبلغت صفقة توريس 55 مليون يورو (62.79 مليون دولار) مقابل 45 مليون يورو (51.38 مليون دولار) لصفقة دياز.