تستمر مسيرة كريستيانو رونالدو الصعبة مع مانشستر يونايتد، إذ يمر النجم البرتغالي الآن بفترة تراجع عصيبة، وأطول فترة ابتعاد عن هز الشباك منذ موسم 2008-2009.

وبعد أداء مخيب آخر ضد بيرنلي مساء الثلاثاء، يصل النجم البرتغالي إلى المباراة الخامسة على التوالي دون تسجيل أي هدف، على غير عادته.

لم تكن عودة رونالدو إلى أولد ترافورد بعد انتقاله الصيف الماضي من يوفنتوس كما كان مخططا لها تماما، حيث كانت بعيدة كل البعد عن القصص الخيالية التي كان يأملها الكثيرون بإعادته فريقه القديم لمنصات التتويج الغائب عنها منذ 4 سنوات.

بدلاً من ذلك، كان موسمًا محبطا لكل من النادي واللاعب، وفي الأسابيع الأخيرة بدأ الحلم يتحول إلى ما يشبه الكابوس، حيث يحتل الشياطين الحمر حاليًا المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر محبط للآمال خاصة أن الفريق يتقدم بـ3 نقاط فقط عن توتنهام، صاحب المركز السابع، الذي خاض 3 مباريات أقل مما يعني أنه قد يطيح به من هذا المركز قريبا جدا.

تلقى رونالدو الكثير من الاستحسان في وقت سابق من الموسم لأنه غالبًا ما كان ينقذ يونايتد الباهت من المواقف الصعبة، ولا تزال أرقامه البالغة 14 هدفًا وتمريراته الحاسمة في 26 مباراة محل إشادة.

لكن ذلك لن يستمر طويلا بعد أن خاض الآن 5 مباريات دون أن يسجل لمان يونايتد، في تراجع لم يحدث له منذ نحو 13 عاما.

وفشل رونالدو في هز شباك فرق: ولفرهامبتون، وبرينتفورد، وويستهام، وبيرنلي (في الدوري الإنجليزي الممتاز) وميدلسبره (في كأس الاتحاد الإنجليزي)، حتى أنه أهدر ركلة جزاء ضد الأخير.

ويخشى أن يكون تراجع رونالدو، نتيجة تقدمه في السن حيث أكمل في الخامس من الشهر الجاري 37 عاما، وبداية انفراط عقد نجوميته وتحوله من الأرقام القياسية الإيجابية إلى مثيلتها السلبية، إذ لم يحدث أن لعب 5 مباريات دون أن يسجل سواء في يوفنتوس أو ريال مدريد.