أظهر عدد طلبات الحصول على تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر تفوقا كاسحا على النسخة الماضية في روسيا عام 2018.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فقد تم تلقي 17 مليون طلب على التذاكر خلال المرحلة الأولى التي استمرت لـ20 يومًا فقط.

في حين بلغ إجمالي الطلبات في المرحلة نفسها بالنسخة الماضية من كأس العالم في روسيا عام 2018 نحو 3.4 ملايين فقط.

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وشهدت هذه المرحلة الأولى إقبالًا واسعًا على المباراة النهائية، إذ وصل عدد المشجعين الذين طلبوا الحصول على تذكرة المباراة في ملعب لوسيل 1.8 مليون مشجع.

في الوقت الذي كان فيه عدد المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية في روسيا 300 ألف مشجع فقط، خلال طلبات المرحلة نفسها.

وأظهرت العينات العشوائية للطلبات الرغبة الكبرى للحضور من مشجعي دول الأرجنتين، والبرازيل، وإنجلترا، وفرنسا، والهند، والمكسيك، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية.

أما في نسخة روسيا، فكانت الدول الأكثر طلبًا للتذاكر ألمانيا، والبرازيل، والأرجنتين، والمكسيك، والولايات المتحدة الأميركية، وكولومبيا، ومصر، والصين، وبولندا.

وعقب انتهاء المرحلة الأولى من تلقي الطلبات -التي بدأت 19 يناير/كانون الثاني الماضي- سيتم إخطار المقبولين بالكامل والمقبولين جزئيًا والمرفوضين بدءًا من 8 مارس/آذار المقبل، إلى جانب ما يتوجب عليهم من خطوات وإجراءات لاحقة لتسلم التذاكر المخصصة لهم.