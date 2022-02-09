عقوبات قاسية على لاعبين اثنين تبادلا البصق في الدوري المغربي

فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأربعاء عقوبات قاسية على لاعبين اثنين تبادلا البصق وتم طردهما، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد في دوري المحترفين المحلي.

وأوقفت اللجنة مروان الوادني لاعب "سريع واد زم" 8 مباريات مع تغريمه 10 آلاف درهم بسبب بصقه على كريم آيت محمد لاعب "حسنية أغادير" خلال المباراة التي جمعتهما قبل أيام في الجولة الـ16.

كما أوقفت اللجنة ذاتها آيت محمد 6 مباريات مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد الرد على المنافس بالطريقة ذاتها بناء على المادة 85 من لائحة التأديب.

وطرد اللاعبان في الدقيقة 90 بعد أن أظهرت الإعادة التلفزيونية واقعتي البصق ورد الفعل.

وفي مباراة مثيرة في الرابع من فبراير/شباط فاز حسنية أغادير 2-صفر على مضيفه المتعثر سريع واد زم.

تقدم حسنية أغادير في الدقيقة 20 عن طريق السنغالي مالك سيسي بعد تمريرة بينية من مواطنه إبراهيم جاي.

وفي الدقيقة 80 سجل المهدي أويا حارس سريع واد زم بالخطأ في مرماه بعد أن حاول إبعاد الكرة ليسكنها في شباكه في لقطة مثيرة.

ولعب الفريق الزائر بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد طرد اللاعب جمال الشماخ لحصوله على إنذارين.

وبينما كانت المباراة تسير لنهايتها اشتبك اللاعبان مروان الوادني وكريم آيت محمد، ليشهر الحكم لهما البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بدل ضائع بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.