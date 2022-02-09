شاهد.. شوبير ينتقد محمد أبو جبل: لا تبالغ في موضوع الزجاجة

يبدو أن الظهور الإعلامي الأخير لحارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل نجم "الفراعنة" الأول في كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت الأحد الماضي في الكاميرون، بدأ يثير الجدل والانتقادات.

وجاء الانتقاد من حارس مرمى منتخب مصر الأسبق أحمد شوبير -الذي يعمل مقدما للبرامج الرياضية حاليا- وركز على موضوع يتعلق بالحكم الغامبي بكاري غاساما، الذي أدار مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي المونديال الأفريقي.

قال أبو جبل -في تصريحات تلفزيونية أول أمس الاثنين- إن "الحكم غاساما قال حتنغلبوا (ستهزمون) للاعبي المنتخب المصري عند تفقده غرفة تبديل الملابس قبل انطلاق مباراة مصر والكاميرون".

وتابع أنه "بعد أن أهدر منتخب الكاميرون 3 ركلات ترجيح وفزنا خلاص. أوقف غاساما الاحتفالات، وكان يريد التأكد من تقنية الفيديو، وكان غريبا حيث تحدث بطريقة كأنه يأمرك، ولم يكن يريد إنهاء المباراة".

وعلق أحمد شوبير على تصريحات محمد أبو جبل، قائلا "معلش إنت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت لمرحلة النجومية وأصبحت حارس مرمى منتخب مصر، ولا يصح أن يصدر منك هذا الكلام".

وأوضح أن "ما فعله أبو جبل في البطولة على راسي من فوق، ولكن نخلي بالنا (يجب الانتباه) وإحنا بنتكلم، مينفعش الحكم يقول كده (الحكم لا يقول هذا الكلام)".

وأضاف أن "كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون (هتتغلبوا هتتغلبوا)، عمره ما يحصل (لن يحصل أبدا)، إحنا (نحن) لم نهزم وكسبنا".

وتابع أن "الحكم من الممكن أن يقول لو تكلمت (تحدثت) سأطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزا".

وأضاف "في ركلة الترجيح الأخيرة، طالب حكم الفيديو من بكاري غاساما الانتظار لمعرفة هل الحارس تحرك من على خط المرمى أم لا، وهذا يحدث كثيرا، وحدث من قبل مع محمد الشناوي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية النسخة الماضية. موضوع بكاري غاساما إحنا مبالغين فيه أوي (هناك مبالغة شديدة)".

كما انتقد شوبير كثرة الحديث عن قارورة المياه التي كان يستخدمها أبو جبل لمعرفة الزاويا المفضلة للاعبين المنفذين لركلات الترجيح وطريقة تسديدهم، وقال "استخدمت هذه الطريقة كثيرا من قبل ومن بينهم الحراس الألماني ينس ليمان، وكان يحصل ذلك سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس.. بلاش أفورة (مبالغة)".

وفي النهاية -يختم شوبير- أن منتخب مصر خسر بركلات الترجيح والحارس السنغالي إدوارد ميندي صد ركلة جزاء دون أن يكون معه زجاجة أو غيرها.

يذكر أن المنتخب السنغالي توّج بلقبه الأول في البطولة القارية الأم، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.