جوائز مالية وعقارات.. الرئيس السنغالي يكرم منتخب بلاده بطل أفريقيا

منح الرئيس السنغالي ماكي سال جوائز مالية استثنائية وعقارات مميزة وأعلى أوسمة البلاد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع استمرار الاحتفال بإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد الفوز على مصر يوم الأحد الماضي.

وتوّج السنغال باللقب لأول مرة بعد محاولات استمرت 60 عاما، مما زاد من صخب الاحتفالات منذ الفوز 4-2 على مصر بركلات الترجيح وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع العاصمة دكار منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الاثنين الماضي في انتظار وصول أبطال أفريقيا.

وسارت تشكيلة السنغال في حافلة مكشوفة بالشوارع للاحتفال مع المشجعين في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.

واقتربت السنغال مرتين من حصد اللقب الأفريقي، لكنها خسرت أمام الجزائر في نهائي 2019، وأمام الكاميرون في نهائي 2002.

واصطف المئات في الطرقات والشوارع المحيطة بالقصر الرئاسي في دكار مساء أمس الثلاثاء لتوجيه التحية الحارة للاعبين الفائزين.

ومنح سال اللاعبين أرفع الأوسمة، وقال "بالإضافة إلى ذلك وللتعبير عن الامتنان، ونيابة عن الأمة، سينال اللاعبون وباقي أعضاء البعثة الرسمية مكافأة استثنائية لكل منهم تبلغ 50 مليون فرنك أفريقي (حوالي 87 ألف دولار) وقطعة أرض مساحتها 200 متر مربع في دكار".

وأضاف الرئيس السنغالي أن كل شخص سينال أيضا قطعة أرض تبلغ مساحتها 500 متر مربع لإقامة منشأة تذكارية في ديامنياديو، وهو مركز اقتصادي وصناعي جديد على بعد حوالي 45 كيلومترا من دكار.

وسيفتتح هناك "الملعب الوطني" في الـ22 من الشهر الجاري.