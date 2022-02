بالفيديو- سجن وطرد من المنتخب وإبعاد عن الفريق.. الفرنسي زوما لاعب ويستهام ركل قطته فانقلبت حياته

قد يواجه الفرنسي كورت زوما لاعب ويستهام عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في بلاده بسبب ركله وصفعه قطته.

وقدمت شكوى قضائية في باريس ضد اللاعب الشاب (27 عاما) بعدما كانت هناك صدمة واسعة النطاق إزاء مقطع فيديو يظهر اللاعب وهو يهاجم قطته في منزله البالغ قيمته نحو 3 ملايين يورو في مقاطعة "إسكس" قرب العاصمة البريطانية لندن.

ودفع هذا الفعل محامين يعملون لصالح مؤسسة "30 مليون صديق" (La Fondation 30 Millions d’Amis)، وهي أكبر مجموعة للدفاع عن حقوق الحيوان في فرنسا، بتقديم شكوى أمام المدعي العام.

وقال متحدث باسم المؤسسة "ندين هذا العمل الشنيع، وطالبنا بإيقاف اللاعب عن اللعب بمنتخب فرنسا، وقدمنا ​​شكوى قانونية ضده".

ووفقا للمادة "113-6" من قانون العقوبات الفرنسي، يمكن مقاضاة المواطن الفرنسي بسبب ارتكاب أفعال إجرامية خارج البلاد.

وقدمت قوانين جديدة صارمة لحماية الحيوانات في فرنسا عام 2021، مما يعني أن "إساءة معاملة الحيوانات" يُعاقب عليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات مع دفع وغرامة تقدر بنحو 59 ألف يورو.

وأدان كبار السياسيين الفرنسيين فعل زوما -المتحدر من مدينة ليون- ودعوا إلى طرده من منتخب فرنسا.

جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه غاري لينيكر فريق ويستهام لإشراك زوما ضد واتفورد في البريميرليغ أمس الثلاثاء، واصفا مدرب الفريق ديفيد مويس باختيار زوما في التشكيلة الأساسية بأنه "صم أذنيه عن كافة الانتقادات". وأضاف لينيكر أنه "مصدوم ومذعور من أن ويستهام أشرك زوما الليلة الماضية".

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR

— Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022