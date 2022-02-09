بالفيديو- سجن وطرد من المنتخب وإبعاد عن الفريق.. الفرنسي زوما لاعب ويستهام ركل قطته فانقلبت حياته

قد يواجه الفرنسي كورت زوما لاعب ويستهام عقوبة السجن لمدة 4 سنوات في بلاده بسبب ركله وصفعه قطته.

وقدمت شكوى قضائية في باريس ضد اللاعب الشاب (27 عاما) بعدما كانت هناك صدمة واسعة النطاق إزاء مقطع فيديو يظهر اللاعب وهو يهاجم قطته في منزله البالغ قيمته نحو 3 ملايين يورو في مقاطعة "إسكس" قرب العاصمة البريطانية لندن.

ودفع هذا الفعل محامين يعملون لصالح مؤسسة "30 مليون صديق" (La Fondation 30 Millions d’Amis)، وهي أكبر مجموعة للدفاع عن حقوق الحيوان في فرنسا، بتقديم شكوى أمام المدعي العام.

وقال متحدث باسم المؤسسة "ندين هذا العمل الشنيع، وطالبنا بإيقاف اللاعب عن اللعب بمنتخب فرنسا، وقدمنا ​​شكوى قانونية ضده".

ووفقا للمادة "113-6" من قانون العقوبات الفرنسي، يمكن مقاضاة المواطن الفرنسي بسبب ارتكاب أفعال إجرامية خارج البلاد.

وقدمت قوانين جديدة صارمة لحماية الحيوانات في فرنسا عام 2021، مما يعني أن "إساءة معاملة الحيوانات" يُعاقب عليها الآن بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات مع دفع وغرامة تقدر بنحو 59 ألف يورو.

وأدان كبار السياسيين الفرنسيين فعل زوما -المتحدر من مدينة ليون- ودعوا إلى طرده من منتخب فرنسا.

جاء ذلك في الوقت الذي انتقد فيه غاري لينيكر فريق ويستهام لإشراك زوما ضد واتفورد في البريميرليغ أمس الثلاثاء، واصفا مدرب الفريق ديفيد مويس باختيار زوما في التشكيلة الأساسية بأنه "صم أذنيه عن كافة الانتقادات". وأضاف لينيكر أنه "مصدوم ومذعور من أن ويستهام أشرك زوما الليلة الماضية".

As a cat owner, Kurt Zouma’s abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR — Dan Wootton (@danwootton) February 7, 2022

وكان مويس دافع عن إشراك زوما، لكنه اعترف باستيائه من مقطع الفيديو.

وانتشر هذا الفيديو -الذي صوره شقيقه- حيث ظهر زوما وهو يصفع القطة ويركلها، إلى جانب إلقاء الأحذية عليها ومطاردتها في الغرفة.

وأصدر ويستهام بيانا -أول أمس الاثنين- وأدان تصرفات اللاعب، في حين قالت شرطة إسكس وشركة أديداس -راعية اللاعب- إنهما يحققان في الواقعة.

وتعرض زوما -الذي تقدم بالاعتذار عما بدر منه في هذه الواقعة- لصيحات استهجان من بعض المشجعين -أمس الثلاثاء- في مواجهة واتفورد، ثم واجه المدرب مويس، سؤالا حول سبب الدفع باللاعب في التشكيلة الأساسية.

وقال مويس للصحفيين "أنا محبط حقا مما شاهدته ومما قيل لي، ولقد اتخذ النادي التصرفات التي يمكن فعلها في الوقت الحالي، ونحن نعمل على ذلك بعيدا عن الأضواء. تتعلق مهمتي بمحاولة اختيار أفضل فريق لويستهام، وكان زوما جزءا من الفريق".

وأضاف "مهمتي كانت تتمثل في تحقيق الفوز لويستهام، وبكل تأكيد هناك البعض يشعر بالإحباط من ذلك، وأنا متفهم الأمر تماما".

وأعلن ويستهام أنه سيتعامل مع الواقعة داخليا، لكنه قال "نود أن نوضح أننا لا نتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات".

وتقدم ويستهام بعد الانتصار إلى المركز الرابع في الدوري، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب الذي تعادل مع بيرنلي 1-1 أمس الثلاثاء.