أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم طلبوا أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم قطر 2022، خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوما فقط، واختتمت اليوم الثلاثاء عند الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة.

وأشارت الأرقام إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات.

وأكدت أولى مراحل بيع التذاكر حماس المشجعين للبطولة المرتقبة، حيث تدفقت الطلبات خلال فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة من مختلف دول العالم، مثل الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

ووصل عدد الطلبات على تذاكر المباراة النهائية في ملعب لوسيل -يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل- إلى 1.8 مليون طلب تذكرة، لحضور ختام أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وسيتحقق مركز التذاكر بالفيفا من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى -التي انطلقت يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي- لشروط المبيعات وقيود طلبات التذاكر لكل أسرة، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.

ومن المقرر التواصل مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بنجاح طلباتهم كليا أو جزئيا، أو عدم نجاح طلباتهم للحصول على تذاكر المباريات، اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار المقبل، وإفادة أصحاب الطلبات الناجحة بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر.

وسيقدم مركز التذاكر بالفيفا ما يلزم من معلومات بخصوص الفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى، التي ستشهد بيع التذاكر وفق أسبقية التقدم لشرائها.

ولمزيد من المعلومات حول مراحل المبيعات وباقات التذاكر وفئاتها وأسعارها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني (qatar2022.qa/tickets).