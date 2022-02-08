لاعب في الدوري الإنجليزي يواجه انتقادات واسعة بسبب سوء معاملة قطة

يواجه لاعب في نادي وست هام يونايتد الإنجليزي انتقادات واسعة بعد انتشار مقطع مصور يظهر فيه وهو يركل قطته.

وأدان وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تصرفات مدافعه الفرنسي كورت زوما بعد ظهوره في المقطع وهو يوجه ضربات متتالية لقطته.

وذكر النادي -في بيان- "لقد تحدثنا إلى كورت، وسنتعامل مع الأمر داخليا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نتغاضى بأي حال عن القسوة تجاه الحيوانات".

واعتذر اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما بعد أن أظهره مقطع الفيديو وهو يصفع القطة ويركلها على الأرض، كما شوهد وهو يلقي الأحذية على القطة ويطاردها في جميع أنحاء الغرفة.

وقال زوما إنها كانت واقعة منفردة، مضيفا "أريد أن أعتذر عن أفعالي، لا توجد أعذار لسلوكي، وهو ما يؤسفني بشدة، أريد أيضا أن أعبر عن مدى أسفي العميق لأي شخص شعر بالاستياء من الفيديو".

وتابع "أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بخير تماما، عائلتنا بأكملها تكن كل الحب والمعزة للقطتين، كان هذا السلوك واقعة منفردة لن تحدث مرة أخرى".

وقالت شرطة العاصمة إنها لن تحقق في الواقعة، فيما أكدت جمعية "آر إس بي سي إيه" (RSPCA) الخيرية للحيوانات أنها قد تحقق في الأمر، وقال متحدث "هذا فيديو مزعج للغاية، غير مقبول أبدا ركل أو ضرب أو صفع حيوان عقابا أو غير ذلك".

وأضاف "نحن ممتنون جدا للأشخاص الذين يبلغون عن معاناة محتملة للحيوانات، ونود طمأنة الناس أننا سنبحث في هذه الوقائع دائما، وسنحقق -إذا لزم الأمر- في أي شكاوى يتم تقديمها إلينا بشأن الرفق بالحيوان".