سؤال قائم رغم مرور 7 سنوات.. مشجعو الزمالك ضحايا الغاز أم التدافع في مذبحة الدفاع الجوي؟

القاهرةـ يتذكر كمال هذا اليوم الدامي الذي كان منذ 7 سنوات كأنما حدث بالأمس، وزملاؤه يتدافعون هروبا من قنابل الغاز عند ملعب الدفاع الجوي أثناء مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري.

يسقط واحد فاثنان فـ10 فـ22، يساعد كمال ـوهو اسم مستعار لواحد من أفراد ألتراس نادي الزمالك- زملاءه في حمل الجثث، وسط استمرار إطلاق قنابل الغاز.

يقول كمال للجزيرة نت "المتهم الأول عندي هو رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي خرج قبل المباراة بيومين تقريبا على شاشات التلفزيون، وقال إن دخول المباراة مجانا، وقام بتجهيز مفاجأة للوايت نايتس أو مشجعي الفريق".

فهِم كمال ورفاقه الرسالة بأنها دعوة من رئيس النادي أن "تعالوا غدا"، وكأن منصور يوجه كلامه للألتراس بصفة خاصة، ورغم أن الجميع يدرك مدى هوة الخلاف بين الألتراس ورئيس النادي، فإنهم لم يتصوروا أن يصل الأمر لهذا الحد.

وليس أفراد الألتراس وحدهم الذين يتهمون رئيس النادي باستدراجهم للمذبحة، بل أهالي الضحايا كذلك، ومعظمهم -وفق كمال- اتهموا مرتضى منصور بالوقوف وراء الأمر، وكانت شهاداتهم تفيد بأن المشجع الشهير سيد مشاغب وبقية المحبوسين على ذمة هذه القضية، لا علاقة لهم بالموضوع، من دون أن يتمكن أحد من المسؤولين من التحرك لإحالة المتهم الحقيقي للمحاكمة.

تقول الرواية الرسمية إن السبب الحقيقي في الحادث جاء بعد تحديد الحضور الجماهيري بـ10 آلاف مشجع فقط، هم من كانوا يحملون تذاكر المباراة، بينما أراد الباقون الدخول من دون تذاكر عنوة فوقعت الاشتباكات، فيما يؤكد شباب من الألتراس أن عددا من الضحايا كانوا من حملة التذاكر.

وأرجع المتحدث باسم وزارة الصحة آنذاك حسام عبد الغفار سقوط الضحايا بسبب وقوع اشتباكات بين الأمن وجماهير الزمالك، وهو ما قالته صفحة "ألتراس وايت نايتس"، وأكده وقتها شهود عيان من الألتراس.

وروى واحد من الشهود لإحدى الصحف المحلية قائلا "في البداية، كان أفراد من الداخلية أمام الممر وفي آخره، وقيل لنا سندخلكم، لكن فجأة، ومرة واحدة، جرى قفل الباب، ثم قيل لنا سندخلكم من الباب الثاني، وأثناء تحرك الشباب نحو الباب الآخر، أطلقت الشرطة قنابل غاز علينا".

وتابع الشاهد "ونحن وسط الممر، بدأ الشباب في التحرك، ثم وقعوا وسط الزحام، ومع العدد الكبير، وضرب الغاز والخرطوش، استمر سقوط الشباب على الأرض، واستمر الجري والتدافع".

بدوره دافع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن نفسه بالقول إن رابطة "شباب ألتراس وايت نايتس" هي المسؤولة عن أحداث ملعب الدفاع الجوي.

ومضى بالقول -في إحدى اللقاءات المتلفزة عقب الحادث- إنه كان هناك مخربون يخططون لإلقاء قنبلة وسط 10 آلاف مشجع، مستندا إلى ما قال إنها محاضر وتحقيقات رسمية، اعترف خلالها المتهمون بتلقيهم أموالا نظير ذلك.

واعترف أنه منح شباب الألتراس التذاكر، قبل أن يفاجأ بمؤامرة يقودها المشجع "سيد مشاغب" (مسجون) وآخرون، نافيا كون "اللذين استشهدوا في أحداث الدفاع الجوي منتمين للألتراس".

وطالب منصور بمواجهة شباب الألتراس أمنيا وبطريقة مباشرة، وقال إن ذلك "هو الحل"، معتبرا إياهم من "متعاطي المخدرات"، ومضيفا أنه "لا حوار معهم".

ومضى منصور لأبعد من ذلك متهما جماعة الإخوان بالقيام بدفع بلطجية وسط شباب الألتراس، استثمارا للزحام والتدافع، ليقوموا بـ"جريمتهم النكراء"، ب تصريحات صحفية له، مثلما قاموا بها قبل ذلك في حادث ملعب بورسعيد، على حد قوله.

ولفت إلى أن الحادث "مدبر لكسر هيبة الدولة، وأن الجماعة استخدمت أحد أجنحتها المسلحة وهو الألتراس لتنفيذ أغراضها وإلقاء التهمة على الشرطة".

ولا يزال هناك تضارب بشأن تفاصيل الواقعة، وتراجع الطبيب الشرعي عن مضمون التقرير الأول لوفيات الضحايا ومفاده أن الوفاة كانت نتيجة اختناق بغاز الشرطة، ثم أُثبت في محضر رسمي أنه خضع لضغوط أهالي الضحايا، فكتب هذا التقرير، بينما جاء تقرير لاحق يؤكد أن الضحايا ماتوا نتيجة التدافع الذي أسقط بعضهم تحت أقدام زملائهم.

ودعت رابطة الألتراس لإحياء ذكرى ضحايا اليوم الدامي في العام التالي لوقوعها، واعتاد مشجعون للأهلي والزمالك الوقوف في الدقيقة 22 في المباريات التي يحضرونها، بينما جرى تغيير اسم الملعب إلى "ملعب 30 يونيو".

ورفض لاعب الزمالك عمر جابر الاستمرار في اللعب عقب علمه بسقوط ضحايا خارج الملعب، وقال في تصريحات متلفزة إنه لم يستطع الوقوف على قدمه المرتعشتين عقب علمه بالفاجعة، وعوقب من قبل إدارة النادي على ذلك الموقف.

بدوره قرر مجلس الوزراء تأجيل الدوري، كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب إثر هذه الواقعة.

وبالتزامن مع الذكرى السابعة للمذبحة، دشنت الجماهير وسم "#افتح_بنموت"، وهي آخر الكلمات التي قالها الضحايا قبل وفاتهم في الممر الضيق بسبب الاختناق، وقد جددت الجماهير من خلال هذا الوسم دعوتها من أجل قصاص عادل، ومحاسبة المتورطين الحقيقيين في القضية.

في بلادي ظلموني ، رحم الله العشرين pic.twitter.com/Or25QUN2F0#JFT20 — عمرو جابر (@AmrGaber1911) February 7, 2022

زى النهاردة من سبع سنوات مات عشرين مشجع زملكاوي لاذنب لهم، والمتسببون فى قتلهم طلقاء يفسدون فى الأرض.. كان أخر كلمة قالوها: افتح بنموت.

رحمهم الله. #افتح_بنموت pic.twitter.com/BbQLb1sMsQ — م. إستشاري/ السيد حنفى عامر (@esayedamer) February 8, 2022

إعلامهم يومها قال عودة الجمهور

جمعوا الرجال مجاناً الدخول

وأخيراً راجعين..أتاريه كان كمين#افتح_بنموت — ‏﮼محمد (@itsmohamed90l) February 8, 2022

اوعي تنسى وخليك فاكر.. قتلوا اخواتنا وقالوا تذاكر 😔 #افتح_بنموت — ali ashour (@aliashour273) February 8, 2022

يوم 8يوم اسود في تاريخ الرياضه المصرية #افتح_بنموت — Hassan Turki.⚽🇦🇹13🇦🇹 (@hhassan1911) February 8, 2022

رحم الله الـ 20 و الـ 74 وقاتل الله من قتلهم #افتح_بنموت — 𝗠𝗢𝗛𝗔𝗠𝗠𝗘𝗗 𝗔𝗕𝗗𝗨𝗢 (@MohammedAbd1998) February 8, 2022