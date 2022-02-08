حكيم زياش: لن أعود للعب مع منتخب المغرب

أعلن المهاجم المغربي حكيم زياش عدم العودة للعب مع منتخب المغرب، وجاء هذا القرار بعد أشهر من الخلافات مع مدرب منتخب "أسود الأطلس" وحيد خليلوزيتش.

وأدلى زياش بتصريحات -خلال وجوده مع فريقه تشلسي في أبو ظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية- وقال لقناة أبو ظبي الرياضية "لن أعود إلى المنتخب. هذا هو قراري النهائي. كل شيء واضح بالنسبة لي".

وأضاف "أشعر بالحزن بكل تأكيد. أتفهم الجمهور المغربي، لكنني أعلم كيف تدار الأمور في المنتخب؛ وهذا قراري النهائي. الآن أركز على (اللعب مع) فريقي".

حكيم زياش: لن أعود للمنتخب المغربي وهذا هو قراري النهائي.. أشعر بالحزن بكل تأكيد ولكن تركيزي الكامل الآن مع #تشيلسي #المونديال_اليوم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/HTTADYCkVG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 8, 2022

واستبعد خليلوزيتش زياش من قائمة المنتخب المغربي خلال الأشهر الماضية، وبرر المدرب البوسني قراره بأسباب انضباطية.

وخاض زياش (28 عاما) 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا، وهو أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا، إلى جانب مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وثنائي إشبيلية ياسين بونو ويوسف النصيري.