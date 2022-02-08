كرة قدم

حكيم زياش: لن أعود للعب مع منتخب المغرب

Portugal v Morocco: Group B - 2018 FIFA World Cup Russia MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Morocco player Hakim Ziyach in action during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
زياش خاض 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا (غيتي)
8/2/2022

أعلن المهاجم المغربي حكيم زياش عدم العودة للعب مع منتخب المغرب، وجاء هذا القرار بعد أشهر من الخلافات مع مدرب منتخب "أسود الأطلس" وحيد خليلوزيتش.

وأدلى زياش بتصريحات -خلال وجوده مع فريقه تشلسي في أبو ظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية- وقال لقناة أبو ظبي الرياضية "لن أعود إلى المنتخب. هذا هو قراري النهائي. كل شيء واضح بالنسبة لي".

وأضاف "أشعر بالحزن بكل تأكيد. أتفهم الجمهور المغربي، لكنني أعلم كيف تدار الأمور في المنتخب؛ وهذا قراري النهائي. الآن أركز على (اللعب مع) فريقي".

واستبعد خليلوزيتش زياش من قائمة المنتخب المغربي خلال الأشهر الماضية، وبرر المدرب البوسني قراره بأسباب انضباطية.

وخاض زياش (28 عاما) 40 مباراة دولية مع أسود الأطلس وسجل 17 هدفا، وهو أحد أبرز اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا، إلى جانب مدافع باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، وثنائي إشبيلية ياسين بونو ويوسف النصيري.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي