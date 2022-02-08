ثنائية بالميراس تنهي مغامرة الأهلي المصري في مونديال الأندية

سجل دودو هدفا وصنع آخر ليقود بالميراس البرازيلي إلى الفوز 2-صفر على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الثلاثاء في ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأرسل دودو تمريرة بينية رائعة إلى رافائيل فيغا المنطلق من الخلف ليطلق تسديدة أرضية قوية استقرت في مرمى حارس الأهلي علي لطفي في الدقيقة الـ39.

وضاعف دودو (30 عاما) لاعب الدحيل القطري السابق النتيجة بتسديدة قوية بعد تمريرة من فيغا سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى لطفي بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء بعد سقوط البديل أحمد عبد القادر داخل المنطقة في الدقيقة الـ54، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وقلص الأهلي الفارق في الدقيقة الـ72 عبر البديل الآخر محمد شريف عندما تابع تسديدة هائلة من عبد القادر من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو بداعي تسلل شريف.

وأكمل الأهلي المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الـ81 بعد طرد مدافعه أيمن أشرف عقب تدخل خشن ضد أحد لاعبي بطل أميركا الجنوبية، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وضرب بالميراس موعدا في النهائي مع الفائز من مواجهة تشلسي والهلال التي ستقام غدا الأربعاء، وسيلتقي الخاسر في هذه المواجهة مع الأهلي، لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.