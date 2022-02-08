أهدر ركلة جزاء بنهائي أمم أفريقيا ولم يتأثر.. ماني قيادة وشجاعة وقوة ذهنية

أظهر ساديو ماني كثيرا من الشجاعة والقوة الذهنية بعد إهدار ركلة جزاء، وقاد منتخب السنغال إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة؛ ليرسم بذلك نهاية سعيدة لبطولة تعرض فيها فريقه للمتاعب في الكاميرون.

وأهدر ماني ركلة جزاء في الدقيقة السابعة في المباراة النهائية في مواجهة منتخب مصر في ملعب "أولمبي" بالعاصمة ياوندي، وكان من الممكن أن يكلف فريقه غاليا لو أهدر ركلة مماثلة بعد أن امتدت المباراة إلى ركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

لكنه تجاوز خيبة الأمل المبكرة ليحرز ركلة الترجيح الحاسمة، ويمنح بلاده الفوز بنتيجة 4-2.

🗣️ صلاح يخبر أبو جبل بكلمة السر … حارس الفراعنة على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني…قمة الإثارة 🤯🔥#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_السنغال#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/mUcyNNYikw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2022

وجاء الانتصار عقب سيطرة المنتخب السنغالي على المباراة النهائية بعد أن رشحته التوقعات قبل انطلاق البطولة للفوز باللقب، وتأكيد جدارته بأن يكون المنتخب الأعلى تصنيفا في القارة السمراء.

وسبق لمنتخب السنغال -الواقعة في غرب أفريقيا- الخسارة في المباراة النهائية للبطولة في نسختي 2002 و2019.

ولم تختبر السنغال تقريبا في البطولة رغم أنها أحرزت هدفا وحيدا في دور المجموعات من ركلة جزاء نفذها ماني في المباراة الأولى في مواجهة زيمبابوي، لكنها رغم ذلك احتلت صدارة مجموعتها.

وبعد ذلك فازت على جزر الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو لتضمن الظهور في المباراة النهائية، في حين واجهت مصر مسيرة أكثر صعوبة.

ولعبت مصر وقتا إضافيا في جميع مبارياتها في مراحل خروج المغلوب، وفازت في مباراتين بركلات الترجيح، ومن ثم فإن الفريق تأثر بهذه الجهود الإضافية تأثرا واضحا في المباراة النهائية التي امتدت أيضا إلى ركلات الترجيح، ليحتل الفريق المركز الثاني للمرة الثانية في 3 نهائيات، ليبكي القائد محمد صلاح تأثرا بالهزيمة.

وشهدت البطولة وفاة 8 أشخاص وإصابة 7 أخرين بجروح خطرة في حادث تدافع في مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن النهائي.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون النهائيات في 2019، لكن البطولة نقلت إلى مصر بسبب عدم جاهزية الكاميرون للتنظيم.

وتقرر إقامة البطولة التالية في الكاميرون في 2021، لكنها أُجّلت بسبب كورونا، وشهدت ظهور إصابات بالفيروس السريع العدوى والانتشار في صفوف معظم الفرق، في حين تراجع الحضور الجماهيري لأسباب تتعلق بالجائحة أيضا.

وستقام بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة بساحل العاج في صيف 2023.