أرقام مميزة بمونديال العرب 2021 تؤكد جاهزية قطر لاستضافة نسخة استثنائية من كأس العالم

في إطار الاستعدادات المتواصلة لاستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022، أكدت إحصائيات وأرقام مونديال العرب 2021 جاهزية كافة الملاعب والمرافق والعمليات التشغيلية لتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام الجاري.

ورغم التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19″، استقطب مونديال العرب الآلاف من المشجعين من قطر والعالم العربي ومن أنحاء العالم، لدعم منتخبات بلادهم والاستمتاع بالمنافسات التي جمعت أفضل منتخبات كرة القدم في المنطقة.

وتجاوز الحضور الجماهيري في العديد من المباريات 80% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، استنادا إلى التذاكر المتاحة للبيع في ضوء إجراءات الوقاية من "كوفيد-19″، مثل مباراة قطر والبحرين، ومباراة الجزائر ومصر في دور المجموعات، ومباراة قطر والإمارات، ومباراة المغرب والجزائر، في دور ربع النهائي، ومباراة تونس ومصر، ومباراة قطر والجزائر في نصف النهائي، علاوة على المباراة النهائية بين تونس والجزائر.

التذاكر وبطاقة المشجع

حصلت الجماهير من داخل قطر على الحصة الأكبر من تذاكر البطولة بنسبة 89%، مقارنة بالمشجعين من خارج الدولة بنسبة 11%. وجاء المشجعون من قطر، ومصر، وتونس، والأردن في صدارة أعلى الجنسيات التي حضرت منافسات البطولة.

واحتل المشجعون من قطر المراكز الخمسة الأولى للجمهور الأكثر حضورًا للمباريات حسب بلد الإقامة، تلاهم المشجعون من مصر، والسعودية، والهند، والعراق. فيما سجلت البطولة رقمًا قياسيًّا في أكبر حضور جماهيري بمباراة لكرة القدم في تاريخ قطر بلغ 63 ألفا و439 مشجعا خلال مباراة قطر والإمارات، في ربع نهائي البطولة بملعب البيت.

وأوضحت الأرقام بيع أكثر من 631 ألف تذكرة لمباريات البطولة، وشكّلت التذاكر الرقمية التي أبرزها المشجعون على هواتفهم النقالة عند الملاعب نسبة قدرها 92% من إجمالي عدد التذاكر، مقارنة بالتذاكر الورقية.

وجرى اعتماد نظام بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) خلال المرحلة الأولى من منافسات كأس العرب، وهي بطاقة تعريف ذكية أتاحت للمشجعين الحصول على تصريح دخول إلى دولة قطر، وإلى ملاعب البطولة، إلى جانب عدد من المزايا منها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات. وجرى إصدار أكثر من 174 ألف بطاقة مشجع لجمهور البطولة.

المنتخبات المشاركة والحكام

بلغ عدد أعضاء وفود المنتخبات المشاركة 842 شخصا، من بينهم 387 لاعبا، ووصل عدد حصص التدريب الرسمية للفرق المشاركة 64، وعدد حصص التدريب الأخرى 118 حصة تدريبية في ملاعب التدريب المتطورة والمخصصة للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.

وفيما يتعلق بعدد الحكام، أدار منافسات البطولة 12 حكم ساحة و24 حكما مساعدا ينتمون للاتحادات القارية الستة، إضافة إلى 16 من حكام الفيديو. وسجّلت الأنشطة التدريبية للحكام خلال البطولة 23 حصة تدريب.

النقل والتصاريح وتسهيلات ذوي الإعاقة

وحول جاهزية وسائل المواصلات، كشفت إحصاءات البطولة أن 2.5 مليون شخص استخدموا وسائل النقل العام خلال كأس العرب، حيث خُصصت 600 حافلة لعمليات البطولة، كما استخدم 680 ألف شخص محطات المترو للوصول إلى الكورنيش خلال فترة إغلاقه تزامنًا مع انطلاق منافسات البطولة. كما أشارت الأرقام إلى تنفيذ 1222 عملية نقل للمشاركين في البطولة.

وحصل أكثر من ألف صحفي على تصاريح إعلامية لتغطية البطولة، وبلغت نسبة الإعلاميين الدوليين الحاصلين على حقوق البث 15% وغير الحاصلين على حقوق البث 65%.

وحول التسهيلات المقدمة للمشجعين من ذوي الإعاقة، أتيحت سهولة الوصول إلى جميع الملاعب والحركة في داخلها على نحو سهل ومريح. وجرى توفير خدمة التعليق الوصفي السمعي باللغة العربية في اثنين من ملاعب البطولة، في سابقة هي الأولى في إتاحة هذه الخدمة باللغة العربية في بطولات الفيفا، هذا إلى جانب الأجواء المثالية التي وفرتها غرفة المساعدة الحسية بملعب المدينة التعليمية للمشجعين من ذوي التوحّد وصعوبات الإدراك الحسي.

من جانب آخر، بلغ عدد العاملين في تقديم خدمات الطعام والمشروبات 1500 عامل. كما اختار برنامج المتطوعين التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث 5 آلاف متطوع من بين نحو 60 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطوّع. وشكلت نسبة المتطوعين المقيمين في قطر 95%، فيما بلغ عدد المتطوعين الدوليين 350 متطوعًا من 92 بلدًا.

التغطية الإعلامية

وحول نسب مشاهدة مباريات كأس العرب، توضح الأرقام أن عدد المشاهدات التي حققتها قنوات "بي إن سبورتس" بداية من انطلاق البطولة حتى الدور ربع النهائي بلغ حوالي 85 مليون مشاهدة، في حين بلغ متوسط المشاهدين لكل مباراة في دور المجموعات 3.1 ملايين مشاهد.

وحازت المباراة التي جمعت منتخبي الجزائر ومصر على أكثر عدد من المشاهدات في دور المجموعات بمتوسط 9.5 ملايين مشاهد. فيما وصل متوسط مشاهدات مباريات الدور ربع النهائي 7.2 ملايين مشاهد لكل مباراة. وسجلت مباراة منتخبي المغرب والجزائر أعلى معدل مشاهدة في دور ربع النهائي بمتوسط 11 مليون مشاهدة. وذلك وفق منصة "ببليكس" العالمية الرائدة في الرياضة والترفيه، التي قدرت أعداد المشاهدين بناء على البيانات المقدمة من شبكة "بي إن سبورتس".

وشهدت البطولة 64 مؤتمرًا صحفيًّا. كما وصل عدد فرق البث من دولة قطر 5 فرق، وتميَّز البث العالمي بدقة عرض فائقة الوضوح، كما جرى تخصيص 29 كاميرا للبث في جميع المباريات، فضلاً عن إنتاج محتوى رقمي مخصص للبطولة، كما استضاف ملعب البيت، الذي شهد 5 مباريات، مركزًا لتنسيق البث الدولي، وذلك ضمن أنشطة اختبار جاهزية العمليات التشغيلية استعدادًا للمونديال.

ونقلت أحداث البطولة 15 وسيلة إعلامية حاصلة على حقوق البث في 83 منطقة حول العالم. كما بثَّ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مباريات البطولة مجانا عبر موقع يوتيوب، وعلى المنصات الرقمية التابعة للجهات الشريكة. ونقلت قنوات "بي إن سبورتس" جميع المباريات مجانًا، وعبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط.

إلى جانب ذلك، نقل عدد من القنوات المحلية والإقليمية مباريات البطولة على الهواء مجانًا، منها قنوات الكأس والريان في قطر، وقناة "أون تايم سبورت" المصرية، والقناة "الرابعة" العراقية، وقناة "عمان الرياضية" العمانية. كما جرى منح جهات البث الشريكة 650 تصريحًا إعلاميًّا لتغطية البطولة.

مناهضة العنصرية

وكما هو الحال في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، شهدت مرحلة الإعداد لكأس العرب مشاركة جميع الحكام، ومراقبي المباريات، ومسؤولي السلامة والأمن، في أنشطة تدريبية على إجراءات مناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم. كما تلقّى موظفو الأمن وغيرهم من العاملين والمتطوعين في الملاعب تدريبا على أسس مناهضة العنصرية. وحرص المنظّمون على عرض إعلان مناهض للتمييز العنصري داخل الملاعب قبل بداية كل مباراة. إلى جانب وضع 3 إجراءات للتعامل مع أي حادث عنصري حال وقوعه.

وبيّنت الإحصاءات أن جميع مباريات البطولة البالغة 32 مباراة خضعت لتقييم يرصد مدى احتمالية وقوع حوادث عنصرية في كل مباراة، وانتشر مراقبو المباريات المعنيون بمكافحة العنصرية في جميع المباريات التي ازدادت فيها احتمالات وقوع حوادث عنصرية، فضلاً عن توزيع أعلام خاصة وعرض شعارات مناهضة للعنصرية في جميع المباريات. ولم تُسجّل أي أحداث عنصرية طوال منافسات البطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب، التي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الفيفا، شهدت مشاركة 16 منتخبًا عربيًّا، تنافسوا في 32 مباراة على مدى 19 يومًا في 6 من ملاعب مونديال قطر 2022، ونجح المنتخب الجزائري في حصد لقب البطولة بعد تغلبه على منتخب تونس في المباراة النهائية بهدفين دون رد في ملعب البيت المونديالي.