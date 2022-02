لقطة إنسانية تحصد ملايين المشاهدات.. غريليش يحقق حلم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

حقق اللاعب الإنجليزي جاك غريليش حلم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، في لقطة حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات.

وشاركت الفتاة أبي بيندر عبر حسابها الشخصي على موقع "تيك توك"، أمس الأحد، مقطع فيديو مؤثرا للحظة لقائها مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، معلقة عليه "حلمي يتحقق مع غريليش".

وظهرت السعادة الغامرة على الفتاة بعد لقاء غريليش، حيث ذهب إليها وعانقها بعد توقيع قميص لها، وبدا تأثرها بشكل واضح في المقطع.

وأعادت إحدى الصفحات الرياضية الموثقة المهتمة بأخبار مانشستر سيتي على موقع تويتر، نشر فيديو الفتاة، حاصدا أكثر من 7 ملايين مشاهدة. كما شاركته حسابات رياضية أخرى.

وعلّق المدرب البرتغالي كارلوس كارفالهال على الفيديو، قائلا "هي أكثر بكثير من مجرد كرة قدم".

Football it’s much more than just football … https://t.co/QrH7V6yMPk — Carlos Carvalhal (@carloscarvalha2) February 6, 2022