قدم أداء مذهلا.. هل يستحق "أبو جبل" جائزة أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا؟

رغم فوز محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس أمم أفريقيا، فإنه كان يستحق لقب أفضل حارس في البطولة نظير الذي قدمه في المباريات الثلاث التي لعبها.

الحارس العملاق للزمالك كان في الظل وبديلا لمحمد الشناوي حارس الأهلي حتى مباراة ثمن نهائي المونديال الأفريقي التي اشترك فيها بديلا، ومن هنا بدأت قصة "غاباسكي".

With an out-of-the-world performance, the spectacular @mohmedabogabal is awarded the Total Energies Man of the Match award in the final! 🧤🔝#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #SENEGY | #TeamEgypt | @Football2gether pic.twitter.com/J4nys8mAH4

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) February 6, 2022