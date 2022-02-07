قدم أداء مذهلا.. هل يستحق "أبو جبل" جائزة أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا؟

رغم فوز محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس أمم أفريقيا، فإنه كان يستحق لقب أفضل حارس في البطولة نظير الذي قدمه في المباريات الثلاث التي لعبها.

الحارس العملاق للزمالك كان في الظل وبديلا لمحمد الشناوي حارس الأهلي حتى مباراة ثمن نهائي المونديال الأفريقي التي اشترك فيها بديلا، ومن هنا بدأت قصة "غاباسكي".

وقبل البطولة أصيب "أبو جبل" بفيروس كورونا، وكان مهددا بالغياب، لكنه كافح ولحق بقائمة منتخب بلاده المتوجهة إلى الكاميرون.

في الدقيقة 88 من مواجهة ساحل العاج، سقط الشناوي مصابا ومعه قلوب أكثر من 100 مليون مصري، غير أن إصابة الشناوي كانت بداية رحلة "إعجازية" لأبو جبل (33 عاما) نحو النجومية والتألق.

أدى أبو جبل مباراة جيدة وتصدى لعدة كرات، وكان التصدي الأبرز لركلة الترجيح التي سددها إريك باييه مدافع مانشستر يونايتد ليؤهل بلاده إلى ربع النهائي.

في مباراة المغرب كان أساسيا، وذاد عن عرينه، لكنه أصيب في المباراة ورفض الخروج رغم إصابته المؤثرة وتحامل على الإصابة حتى الوقت الإضافي من المباراة، ولكنه استسلم أخيرا واشترك الحارس البديل محمد صبحي، ولكن زملاءه أدوا المهمة وحسموا المباراة في الوقت الإضافي 2-1، وتأهل "الفراعنة" إلى نصف النهائي لمقابلة منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور.

ابو جبل يمشي على خطى كيبا حارس مرمى تشيلسي و يرفض التبديل 😂 #TeamEgypt pic.twitter.com/UWXKKzC9FW — Elimene 🇩🇿 (@BouzinaImene) January 30, 2022

وقبل المباراة كان الاستفسار الوحيد لجماهير مصر عن حالة أبو جبل، وهل سيشارك في المواجهة المنتظرة؟ ظهر أبو جبل في المباراة وحافظ على نظافة شباكه وتصدى لركلتي ترجيح قاد بهما بلاده لنهائي كان يحلم المصريون فيه بإضافة نجمة ثامنة على قميصهم وتعزيز رقمهم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة.

الملحمة الكبيرة كانت في النهائي، فأبو جبل كان سدا منيعا طوال 120 دقيقة، وشكل حاجزا نفسيا وفعليا منع من خلاله نجوم السنغال من هزّ شباكه، وتصدى لركلة جزاء سددها النجم ساديو ماني وكرات خطيرة عدة تناوب عليها لاعبو السنغال الذين يلعبون في أفضل الفرق الأوروبية، وكان المساهم الأول في الوصول لركلات الترجيح.

وهناك "لعبته المفضلة"، إذ تصدى لركلة وكان قريبا من إنقاذ أخرى، ولكنها لم تكن كافية لمنح اللقب لمنتخب بلاده.

في المحصلة، تصدى "غاباسكي" (أطلق الاسم عليه البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدرب السابق للزمالك لأنه وجد أن اسمه ثقيلًا على لسانه) لـ16 تسديدة وركلة جزاء و4 ركلات ترجيح في 4 مباريات لعبها في البطولة.