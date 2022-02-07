قارورة مياه أبو جبل في المتحف.. مطلب جديد بعد ختام أمم أفريقيا

طالب صحفي رياضي بوضع قارورة مياه حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل "غاباسكي" في متحف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب ما جلبته من توفيق للحارس في التصدي لركلات الترجيح في مباريات كأس أمم أفريقيا.

ونشر الصحفي الغاني صادق آدامز على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر قارورة مياه غاباسكي التي تضمنت ورقات ملصقة على جوانبها توضح زوايا التسديد المفضلة للاعبي المنتخب السنغالي في ركلات الترجيح.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers. This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm — Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022

وعلق آدامز على الفيديو "نسي غاباسكي حارس مرمى مصر قنينته بعد الهزيمة. إنها تتضمن معلومات عن تنفيذ لاعبي السنغال لركلات الجزاء". وأضاف "يجب أن يذهب هذا مباشرة إلى متحف الكاف".

ولقي الفيديو تداولا واسعا من الصفحات المصرية والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد معظمهم بأداء أبو جبل الذي أبهر الجميع في البطولة التي اختتمت أمس بفوز السنغال على مصر في المباراة النهائية.

وكان الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا على تويتر، قد نشر يوم الجمعة الماضي، مقطع فيديو لقارورة مياه كان يحملها حارس مرمى منتخب مصر، في طريقه للتصدي لركلات الترجيح والتي أسفرت عن فوز "الفراعنة" على الكاميرون 3-1.