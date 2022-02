قارورة مياه أبو جبل في المتحف.. مطلب جديد بعد ختام أمم أفريقيا

طالب صحفي رياضي بوضع قارورة مياه حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل "غاباسكي" في متحف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب ما جلبته من توفيق للحارس في التصدي لركلات الترجيح في مباريات كأس أمم أفريقيا.

ونشر الصحفي الغاني صادق آدامز على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر قارورة مياه غاباسكي التي تضمنت ورقات ملصقة على جوانبها توضح زوايا التسديد المفضلة للاعبي المنتخب السنغالي في ركلات الترجيح.

Egypt goalkeeper Gabaski forgot his bottle after the defeat. Info on Senegal's penalty takers.

This should go straight to CAF Museum if they have. pic.twitter.com/e1LMbZPTUm

— Saddick Adams (@SaddickAdams) February 7, 2022