تحرش ورسائل غير لائقة.. الهولندي أوفرمارس يترك أياكس

قال فريق أياكس أمستردام إن مدير شؤون كرة القدم مارك أوفرمارس ترك منصبه بأثر فوري بسبب إرساله سلسلة من الرسائل غير اللائقة إلى زميلاته.

ولعب جناح منتخب هولندا السابق مع أياكس في الفترة من 1992 إلى 1997، وأصبح مديرا لكرة القدم في 2012.

وأعيد تعيين أوفرمارس في الآونة الأخيرة لفترة جديدة تستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2026، حسب ما قاله النادي.

وقال أوفرمارس (48 عاما) -في بيان- إنه يشعر بالخجل وإن سلوكه "غير مقبول".

وأضاف "في الأسبوع الماضي واجهت تقارير عن سلوكي. للأسف، لم أدرك أنني تجاوزت الحد، ولكن ذلك اتضح لي في الأيام الأخيرة، فجأة شعرت بضغط هائل، أعتذر. بالتأكيد هذا السلوك غير مقبول بالنسبة لشخص في منصبي، أرى ذلك الآن أيضا لكن فات الأوان، ولا أرى خيارا آخر سوى مغادرة أياكس".

وتابع "هذا أيضا له تأثير كبير على وضعي الخاص، ولهذا السبب أطلب من الجميع تركي وشأني مع عائلتي".

ويرى كثيرون أن أوفرمارس لاعب أرسنال وبرشلونة السابق مهندس النجاحات الأخيرة التي حققها أياكس بسبب ما قام به من خطوات، مثل رفع الأجور والتعاقد مع لاعبين بارزين.

وتأهل أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 بعد عامين من هزيمته في نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي وتأهل لمراحل خروج المغلوب في نسخة العام الحالي من البطولة، وسيلتقي بنفيكا البرتغالي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال إدوين فان دير سار الرئيس التنفيذي لأياكس إن الوضع "مروع".

وأضاف "الرياضة الآمنة ومناخ العمل في غاية الأهمية، سوف نولي المزيد من الاهتمام لهذا الأمر في المستقبل القريب. نحن نعمل على شيء رائع للغاية هنا في أياكس، لذا فإن هذه الأخبار ستكون أيضا بمثابة ضربة لكل من يهتم بأياكس".

ويأتي قرار أوفرمارس في الوقت الذي يدور فيه جدال عام في هولندا حول معاملة النساء في أماكن العمل عقب ظهور ادعاءات بالتحرش والإساءة.

ويتصدر أياكس الدوري الهولندي برصيد 51 نقطة بعد 21 مباراة.