تألق مع الفرق وإخفاق مع المنتخب.. مسيرتا صلاح وميسي تتشابهان

أن يحقق لاعب كرة القدم الإنجازات ويسجل الأهداف ويظفر بالألقاب مع فريقه ولا يدون اسمه في تاريخ بلاده؛ يبقى تاريخه ناقصا ومسيرته مبتورة ويوجه إليه دائما سؤال: لماذا لم تنقل تألقك مع فريقك لمنتخب بلادك؟

ويعد النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وحقق الكثير من الألقاب مع ليفربول، ومثلها من الجوائز الفردية، لكنه كان يُمني النفس في قيادة منتخب بلاده للقب الأول تحت قيادته بعد 10 سنوات من التواجد مع المنتخب واقترابه من عمر 30 عاما؛ فالرجل -على ما يبدو- يخاف من شبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فشل في تحقيق حلمه بالتتويج مع منتخب بلاده في ثالث محاولة قارية له.

البداية كانت في نسخة 2017 عندما خسر منتخب مصر النهائي أمام الكاميرون 1-2 في البطولة التي أقيمت في الغابون، وسجل صلاح وقتها هدفين لم يكونا كافيين لحسم اللقب.

وفي 2019 النسخة التي أقيمت على أرض "الفراعنة"، كان صلاح حاز الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في أفريقيا عامين متتاليين 2017 و2018، وفاز قبل أشهر مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه رغم تسجيله هدفين في الدور الأول، وتلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف دون رد، وودّع البطولة القارية مبكرا في ثمن النهائي.

وفي نسخة 2021 في الكاميرون التي اختتمت أمس، بدأ صلاح ببطء قبل أن يتصاعد مستواه ويسجل هدفين ويصنع آخر؛ كانت حاسمة في الوصول إلى النهائي، كما سجل ركلة الترجيح الخامسة في مواجهة ثمن النهائي ضد ساحل العاج التي أهّلت مصر لربع النهائي، ناهيك عن شخصيته القيادية التي انعكست إيجابا على اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وبعد خسارة المنتخب أمس أمام السنغال في نهائي المونديال الأفريقي بركلات الترجيح كان واضحا تأثر هداف ليفربول وإجهاشه بالبكاء بعد نهاية المباراة.

Don't be sad, great pharaoh

I do not like to see your tears

You did everything you could

We are proud of you all and will always support our national team #كاس_الامم_الافريقيه #مصر_السنغال#صلاح pic.twitter.com/7nGZkzeFfy — ronny 🇦🇹💖🇦🇹 (@ronnyzamalek) February 6, 2022

وكان صلاح قاد منتخب بلاده إلى مونديال روسيا 2018 بعد تسجيله هدف الفوز 2-1 على منتخب الكونغو وتأهل المنتخب للمرة الثالثة في تاريخه إلى كأس العالم.

وتتطلع الجماهير المصرية إلى صلاح من أجل تكرار الإنجاز والتأهل إلى مونديال قطر 2022، خاصة أن هناك مباراتين مع السنغال في الدور المونديالي الحاسم الشهر المقبل، إضافة إلى حصد حلمه الأكبر، وهو جائزة أفضل لاعب في العالم بعد أن نافس على الكرة الذهبية في 2021، وحل ثالثا خلف البولندي روبرت ليفاندوفيسكي وميسي.

لماذا يخاف من تكرار تجربة ميسي؟

النجم الأرجنتيني الذي لا يختلف اثنان على موهبته وعبقريته الكروية، فاز بـ7 كرات ذهبية وعشرات الجوائز الفردية الأخرى وعشرات الألقاب المحلية والقارية والدولية مع برشلونة، ومع ذلك فشل في قيادة منتخب بلاده للقب عالمي؛ مما شكل له عقدة وحاجزا نفسيا كبيرا، لم يتحرر منه سوى في 2021.

Appearances: 954

Goals: 758

Assists: 320

Outside the Box Goals: 80

FreeKicks: 58

Hattricks: 55

Ballon d'or: 7

European Golden Shoe: 6

FIFA POTY: 6

Champions League: 4

League Titles: 10

Copa America: 1

Total Team Honours: 38 Even if Messi retires today,he is still the official 🐐 pic.twitter.com/tXGB5xz4RZ — Revenant (@HereHeIsAgain) February 1, 2022

وقاد ميسي -الذي انضم لمنتخب "التانغو" عام 2005- منتخب بلاده إلى نهائي مونديال البرازيل 2014، وخسر -وقتها- أمام منتخب ألمانيا بهدف نظيف، كما خسر 3 مباريات نهائية في بطولة كوبا أميركا: الأولى عام 2007 أمام البرازيل وفي 2015 و2016، أمام المنتخب التشيلي وبنفس الطريقة بركلات الترجيح.

ولم يستطع "كسر النحس" إلا عندما بلغ من العمر 34 عاما، إذ قاد منتخب الأرجنتين لهزيمة غريمه البرازيلي في ملعب "ماراكانا" عقر دار الأخير بهدف نظيف في نهائي نسخة 2021، وتوّج ميسي بأول لقب كبير مع منتخب بلاده قبل سنوات معدودات على اعتزاله.

ويتبقى لميسي حلم وحيد قبل أن يصل إلى الفصل الأخير من مسرحية "السحر الكروي" الذي قدمه منذ سنوات، وهو التتويج بلقب المونديال القطري وتكرار إنجاز الأسطورة مارادونا وكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بلاده.