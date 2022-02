تألق مع الفرق وإخفاق مع المنتخب.. مسيرتا صلاح وميسي تتشابهان

أن يحقق لاعب كرة القدم الإنجازات ويسجل الأهداف ويظفر بالألقاب مع فريقه ولا يدون اسمه في تاريخ بلاده؛ يبقى تاريخه ناقصا ومسيرته مبتورة ويوجه إليه دائما سؤال: لماذا لم تنقل تألقك مع فريقك لمنتخب بلادك؟

ويعد النجم المصري محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا، وحقق الكثير من الألقاب مع ليفربول، ومثلها من الجوائز الفردية، لكنه كان يُمني النفس في قيادة منتخب بلاده للقب الأول تحت قيادته بعد 10 سنوات من التواجد مع المنتخب واقترابه من عمر 30 عاما؛ فالرجل -على ما يبدو- يخاف من شبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي فشل في تحقيق حلمه بالتتويج مع منتخب بلاده في ثالث محاولة قارية له.

البداية كانت في نسخة 2017 عندما خسر منتخب مصر النهائي أمام الكاميرون 1-2 في البطولة التي أقيمت في الغابون، وسجل صلاح وقتها هدفين لم يكونا كافيين لحسم اللقب.

وفي 2019 النسخة التي أقيمت على أرض "الفراعنة"، كان صلاح حاز الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في أفريقيا عامين متتاليين 2017 و2018، وفاز قبل أشهر مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ولكنه لم يقدم المستوى المأمول منه رغم تسجيله هدفين في الدور الأول، وتلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجئة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف دون رد، وودّع البطولة القارية مبكرا في ثمن النهائي.

وفي نسخة 2021 في الكاميرون التي اختتمت أمس، بدأ صلاح ببطء قبل أن يتصاعد مستواه ويسجل هدفين ويصنع آخر؛ كانت حاسمة في الوصول إلى النهائي، كما سجل ركلة الترجيح الخامسة في مواجهة ثمن النهائي ضد ساحل العاج التي أهّلت مصر لربع النهائي، ناهيك عن شخصيته القيادية التي انعكست إيجابا على اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وبعد خسارة المنتخب أمس أمام السنغال في نهائي المونديال الأفريقي بركلات الترجيح كان واضحا تأثر هداف ليفربول وإجهاشه بالبكاء بعد نهاية المباراة.

Don't be sad, great pharaoh

I do not like to see your tears

You did everything you could

We are proud of you all and will always support our national team #كاس_الامم_الافريقيه #مصر_السنغال#صلاح pic.twitter.com/7nGZkzeFfy

— ronny 🇦🇹💖🇦🇹 (@ronnyzamalek) February 6, 2022