بالصور- طوت صفحة الإخفاقات في المباريات الحاسمة.. السنغال تحتفل بلقبها الأول في أمم أفريقيا

انطلقت الاحتفالات في السنغال أمس الأحد بعد أن تغلب منتخبها الوطني على مصر ليفوز بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وتحصد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أول لقب لها في البطولة بعد عقود من الفشل في المباريات الحاسمة.

وقوبلت صفارة النهاية بالهتافات وأبواق السيارات والألعاب النارية في العاصمة دكار الساحلية بعد فوز صعب بركلات الترجيح محا في لحظة واحدة سمعة السنغال بين المنتخبات الأفريقية التي لم ترتق إلى مستوى التوقعات.

ونزل الآلاف إلى الشوارع ولوّح المشجعون بالرايات من فتحات أسقف السيارات المسرعة، وتعانق المتفرجون وبكوا، وركض العشرات نحو شاطئ بضاحية شمالية وهم يصرخون في سماء الليل.

وقال بابي مالك ديبا وهو تاجر يبلغ من العمر 31 عاما رقص مع أصدقائه في منطقة مخصصة للجماهير في دكار حيث كافح المشجعون لرؤية الشاشات بين الحشود "لقد خسرت السنغال كثيرا من الألقاب في النهائي.. أخيرا، حصلنا على اللقب".

وكانت هذه مشاهد نادرة للوحدة بين مشجعي كرة القدم السنغاليين الذين نالوا نصيبهم من آلام الرياضة، وعانوا في العامين الماضيين من القيود والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19".

وخسرت السنغال أمام الجزائر في نهائي النسخة الماضية عام 2019، لكنها دخلت بطولة هذا العام وهي مرشحة لإحراز اللقب.

وتمتلئ قائمة المنتخب السنغالي بنجوم الأندية الكبرى في أوروبا، وأشهرهم مهاجم ليفربول ساديو ماني الذي سجل ركلة الترجيح الحاسمة يوم الأحد في العاصمة الكاميرونية (ياوندي) بعدما أهدر فرصة من ركلة جزاء في الوقت الأصلي.

وينهي الانتصار تاريخا حافلا بالخسائر الفادحة.

ففي عام 2002، أضاعت السنغال فرصة أن تصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم بخسارتها أمام تركيا في الوقت الإضافي، وفي ذلك العام خسرت أيضا في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وفي نهائيات كأس العالم 2018 خرجت السنغال من دور المجموعات بموجب قاعدة جديدة عاقبتها على تلقي بطاقات صفراء أكثر من اليابان في المجموعة.

وأمس الأحد أصبحت كل هذه الذكريات الأليمة في طي النسيان.

وقال الرئيس السنغالي ماكي سال عندما سئل عن رد فعله في التلفزيون الوطني "الفرح والدموع، لأنه نصر تاريخي.. على مدى 60 عاما، كانت بلادنا تسعى إلى تحقيق ذلك. حسنا، لقد فعلنا ذلك اليوم".