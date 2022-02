أول شخص يصل إلى 400 مليون متابع على إنستغرام.. أهلا بكم في كوكب رونالدو

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول شخص في العالم يتخطى حاجز 400 مليون متابع عبر منصة إنستغرام، وذلك بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الـ 37.

ويتضمن حساب قائد منتخب البرتغالي 3242 منشورا بمتوسط 10 ملايين إعجاب لكل واحد، ويتابع 501 مستخدم من المشاهير ولاعبي الكرة والأندية حول العالم.

وتفوق رونالدو -الذي يمتلك 150 مليون متابع عبر فيسبوك، وأكثر من 97 مليونا عبر تويتر- على عارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر التي لديها 308 ملايين متابع، ويحل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا بـ 306 ملايين متابع.

واحتفى جمهور اللاعب، عبر منصات التواصل، بهذا الرقم الضخم، مشيرين إلى أنه يعد نموذجًا ناجحًا ليس فقط داخل الملعب، ولكن في الجوانب الأخرى خارجه، والتي يأتي على رأسها الحضور الرقمي.

وقال الإعلامي، بيرس مورغان، في تغريدة له "تهانينا لكريستيانو رونالدو على أنه أصبح أول إنسان على الإطلاق يصل إلى 400 مليون متابع على إنستغرام.. الأفضل عبر تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي بلا منازع".

وعلق رائد الأعمال المصري محمد نجاتي في منشور له عبر فيسبوك "كريستيانو رونالدو= 400 مليون متابع علي إنستغرام، المش فاهم (الذي لا يفهم) الرقم ده يساوي 10%؜ من البني آدمين (الناس) اللي عندهم (الذين لديهم) نت (إنترنت في الكوكب.. 5% من سكان الكوكب.. حجم سكان العالم العربي".

Congrats to ⁦@Cristiano⁩ on becoming the first human being ever to reach 400 million followers on Instagram. The undisputed social media 🐐 👏👏👏

ps He only follows 500 people, including me… he knows a good grammer when he sees one. pic.twitter.com/lOEqK7Ukd1 — Piers Morgan (@piersmorgan) February 6, 2022

Cristiano Ronaldo became the first person to reach 400 million followers on Instagram today. That’s more than the population of the United States, Canada, and Australia…combined. The world's biggest superstar. pic.twitter.com/cbAwhUw3O9 — Joe Pompliano (@JoePompliano) February 7, 2022

First to 400 million on IG for Cristiano Ronaldo 📲 The most popular man on the planet 🙌 pic.twitter.com/fSD50DKLZL — International Champions Cup (@IntChampionsCup) February 6, 2022