وين روني يكشف سر عزلته وإدمانه الكحول عندما كان لاعبا

قال وين روني -مهاجم منتخب إنجلترا لكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد السابق- إنه لجأ إلى تعاطي الكحول من أجل مواجهة الضغوط الكبيرة التي تعرض لها في مسيرته مع اللعب في أعلى مستوى، التي لم يكن يتوقعها.

وبدأ روني (36 عاما) -مدرب داربي كاونتي الحالي- مسيرته لاعبا في نادي طفولته إيفرتون، وأحرز أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة رائعة في شباك أرسنال في 2002، وكان عمره وقتئذ 16 عاما.

وبعد ذلك انضم إلى مانشستر يونايتد، وأصبح واحدا من أشهر اللاعبين في بلاده محرزا 253 هدفا ليونايتد الذي فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 5 مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بعد ذلك اللاعب الأكثر مشاركة على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا (من خارج حراس المرمى) برصيد 120 مباراة دولية، لكنه أشار إلى أنه لم يتمكن من تحمل الضغوط التي تعرض لها مع زيادة شهرته وشعبيته.

وأضاف، قبل عرض فيلم وثائقي عن حياته ومسيرته، "لم أكن مستعدا لتحمل ضغوط الانتقال إلى لاعب في الدوري الممتاز وعمري 16 عاما ولاعب دولي بعد ذلك".

وأردف روني قائلا "اعتياد هذا الوضع والوصول إلى طريقة التعاطي معه تطلب وقتا طويلا مني".

وأوضح "في بعض الأحيان كنت أبتعد عن كرة القدم بضعة أيام، وفعليا أغلق الباب على نفسي وفقط أتناول المشروبات من أجل إبعاد هذه الضغوط عن رأسي".

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