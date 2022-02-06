هل يلعب رونالدو مع ميسي في فريق واحد يدربه زيدان؟

كشفت صحيفة "مترو" (Metro) البريطانية، اليوم الأحد، أن نادي مانشستر يونايتد ونظيره باريس سان جيرمان يدرسان إبرام صفقة مبادلة مذهلة في فترة الانتقالات في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستشهد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، إلى صفوف باريس سان جيرمان، في حين يتوجه مدربه، ماوريسيو بوكيتينو، إلى أولد ترافورد.

وأشارت إلى أن الشياطين الحمر على يقين من تعيين مدرب جديد في الصيف، مع عدم قيام المدرب الحالي رالف رانغنيك بتطوير الفريق التطوير الكافي لأخذ دوره الدائم، في فترة عمله بمنصب مدرب مؤقت حتى الآن.

وتابعت أنه لطالما كان بوكيتينو هدفًا لليونايتد ويمكن للنادي تعيينه في نهاية الموسم، مع احتمال أن يذهب رونالدو في الاتجاه الآخر.

ومن جانبها، رأت صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية أن سان جيرمان واثق من أن رونالدو سيكون منفتحًا على مغادرة أولد ترافورد في نهاية الموسم، على الرغم من توقيع عقد مع النادي الصيف الماضي حتى 2023.

وأضافت أن رونالدو يمضي وقتًا محبطًا منذ عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث سجل 14 هدفًا في جميع المسابقات.

ويسعى سان جيرمان لضم رونالدو في ظل عدم استعداد نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي، مع انتشار تقارير تؤكد أنه سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وأشارت ميرور إلى أن سان جيرمان سيكون سعيدًا تمامًا برحيل بوكيتينو، في ظل تقارير متواترة تتحدث عن رغبة النادي الباريسي في تعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بدلا من نظيره الأرجنتيني، إذا لم يفز الفريق المدجج بالنجوم بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وإذا تحققت هذه الصفقة التاريخية، فسيكون بوسع جماهير كرة القدم مشاهدة رونالدو ومنافسه القديم ليونيل ميسي في فريق واحد، وربما تحت إدارة زيدان وبوجود النجم البرازيلي نيمار.