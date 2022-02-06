نهائي أمم أفريقيا لحظة بلحظة.. تابع تغطية مباشرة لمواجهة مصر والسنغال

مرحبا بكم في هذه التغطية المباشرة لمباراة مصر والسنغال في نهائي النسخة الـ33 من كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون.

منذ 18 ساعة منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب المصري.

منذ 18 ساعة نهاية المباراة بالتعادل السلبي، وركلات الترجيح ستحدد بطل كأس أمم أفريقيا.

منذ 18 ساعة مروان حمدي يسدد بقوة نحو مرمى السنغال في الدقيقة 116 وميندي يقف بالمرصاد.

منذ 18 ساعة تسديدة قوية من بامبا ديانغ في الدقيقة 115 وأبو جبل يتصدى ويحولها لركنية.

منذ 19 ساعة بداية الشوط الإضافي الثاني.

منذ 19 ساعة نهاية الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي.

منذ 19 ساعة مرة أخرى، أبو جبل يتألق بالتصدي لكرة خطيرة من ديانغ في الدقيقة 100.

منذ 19 ساعة تبديل رابع في صفوف المنتخب المصري في الدقيقة 99، بدخول مهند لاشين بديلا لحمدي فتحي.

منذ 19 ساعة الحارس المصري محمد أبو جبل يتصدى لكرة خطيرة من بامبا ديانغ في الدقيقة 91.

منذ 19 ساعة بداية الشوط الإضافي الأول.

منذ 19 ساعة نهاية الوقت الأصلي لنهائي أمم أفريقيا بالتعادل السلبي بين مصر والسنغال. والفراعنة يخوضون الأشواط الإضافية للمرة الرابعة على التوالي في هذه البطولة.

منذ 19 ساعة بطاقة صفراء لساديو ماني في الدقيقة 88 بعد تدخل على إمام عاشور.

منذ 19 ساعة بامبا ديانغ يدخل بديلا لفامارا دييدهيو، وبولاي نيانغ بديلا لإسماعيلا سار في صفوف منتخب السنغال في الدقيقة 75.

منذ 19 ساعة البديل مروان حمدي يضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 75 بعد رأسية ابتعدت عن مرمى الحارس ميندي.

منذ 19 ساعة تبديل لمنتخب السنغال في الدقيقة 66، دخول بابا غاي بديلا لشيخو كوياتي.

منذ 20 ساعة 3 تبديلات في صفوف المنتخب المصري: تريزيغيه بدلا من عمرو السولية، زيزو بدلا من عمر مرموش ومروان حمدي بديلا لمصطفى محمد.

منذ 20 ساعة بطاقة صفراء للاعب عبدو ديالو بعد تدخل على قائد الفراعنة محمد صلاح.

منذ 20 ساعة بداية الشوط الثاني دون تغيير في تشكيلة المنتخبين.

منذ 20 ساعة نهاية الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا بالتعادل السلبي بين مصر والسنغال.

منذ 20 ساعة بطاقة صفراء لقائد منتخب الكاميرون خاليدو كوليبالي في الدقيقة 44 بعد تدخل على مصطفى محمد.

منذ 20 ساعة محاولة خطيرة من محمد صلاح في الدقيقة 43 والحارس ميندي يتألق ويتصدى للكرة.

منذ 20 ساعة حمدي فتحي يتلقى الإنذار في الدقيقة 37 بعد تدخله على ساديو ماني.

منذ 20 ساعة تعادل سلبي بعد نصف ساعة من بداية المباراة.

منذ 20 ساعة فاصل مهاري من النجم محمد صلاح في الدقيقة 28، ولكن الكرة تصل إلى أحضان حارس السنغال إدوارد مينيدي.

منذ 21 ساعة نامبليس ميندي يتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 17 بعد تدخله على لاعب المنتخب المصري عمر مرموش.

منذ 21 ساعة ربع ساعة على بداية المباراة، والمنتخب المصري ينجح في التقليل من خطورة محاولات السنغال.

منذ 21 ساعة محمد أبو جبل يتصدى لركلة الجزاء التي نفذها ساديو ماني.

🗣️ صلاح يخبر أبو جبل بكلمة السر … حارس الفراعنة على قدر المسؤولية ويتصدى بكل بطولية لركلة جزاء ماني…قمة الإثارة 🤯🔥#كأس_أمم_أفريقيا | #مصر_السنغال#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/mUcyNNYikw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 6, 2022

منذ 21 ساعة ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة بعد تدخل من محمد عبد المنعم على لاعب السنغال ساليو سيس. والحكم يشهر بطاقة صفراء لعبد المنعم.

منذ 21 ساعة بداية المباراة بملعب "أوليمبي" بالعاصمة ياوندي.

منذ 21 ساعة يدير المباراة الحكم فيكتور غوميز من جنوب أفريقيا، يعاونه كل من مواطنه زاكيل توسي غرانفيل سيويلا كمساعد أول، وسورو باتسوان من ليسوتو كمساعد ثان، والكونغولي جان جاك ندالا حكما رابعا، ومواطنه أوليفر سفاري كابان حكما احتياطيا.

ويتولي التحكيم بالفيديو الحكم المغربي عادل زوراق، وتعاونه مواطنته بشرى كربوبي، بجانب زكرياء برينسي.

الحكم فيكتور غوميز خلال مباراة سابقة في أمم أفريقيا (رويترز)

منذ 22 ساعة تشكيلة منتخب السنغال: حراسة المرمى: إدوارد ميندي. الدفاع: بونا سار – كاليدو كوليبالي – عبدو ديالو – ساليو سيس. الوسط: نامبليس ميندي – إدريسا غاي – شيخو كوياتيه. الهجوم: إسماعيلا سار – فامارا دييدهيو – ساديو ماني.

التشكيلة الأساسية لمنتخب السنغال في نهائي أمم أفريقيا أمام مصر pic.twitter.com/MBmWvTpvTG — الجزيرة – رياضة (@AJASports) February 6, 2022

منذ 22 ساعة تشكيلة منتخب مصر: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: إمام عاشور – محمد عبد المنعم – محمود الونش – أحمد أبو الفتوح. الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – عمرو السولية. الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – محمد صلاح.

تشكيلة منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال pic.twitter.com/CpL14v4D0C — الجزيرة – رياضة (@AJASports) February 6, 2022

منذ 22 ساعة يفتقد منتخب مصر خدمات ظهيره الأيمن عمر كمال بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثاني في البطولة أمام الكاميرون، بالإضافة للحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي يتواصل غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء ثمن النهائي أمام ساحل العاج، كما يغيب عن الفريق مدربه البرتغالي كارلوس كيروش بعد طرده أمام الكاميرون في نصف النهائي.

منذ 22 ساعة ستكون هذه هي المواجهة الخامسة بين منتخبي مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا، حيث حقق كل منتخب انتصارين على الآخر في اللقاءات الأربعة السابقة.

وبشكل إجمالي، يمتلك منتخب مصر الأفضلية في اللقاءات الماضية التي جرت بين المنتخبين على الصعيدين الودي والرسمي، ففي 12 مواجهة سابقة حقّق المصريون 6 انتصارات، مقابل 4 انتصارات للسنغال، كان آخرهما في مواجهتي المنتخبين الأخيرتين بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عام 2015، في حين خيّم التعادل على مباراتين.