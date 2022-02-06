لاعب مغربي يهدي منزلا مجهزا لعائلة الطفل ريان

أعلن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أنه سيهدي "منزلا مجهزا بالكامل" لأسرة الطفل ريان الذي توفي بعدما سقط في بئر، ضمن واقعة جذبت اهتماما كبيرا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله -عبر حسابه في موقع إنستغرام اليوم الأحد- "حمدنا الله وشكرناه على كل شيء، أخذ ريان وهو أحن به منّا وأولى به منّا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر التعازي لعائلة ريان وأسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 31 عاما "قررت باسمي واسم عائلتي وباسم كل المغاربة والمسلمين أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه وإخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل ونسأل الله أن يتقبل منّا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين".

وحث حمد الله -الذي انتقل مؤخرا إلى الاتحاد السعودي- على المشاركة في مساعدة أسرة ريان، ووجه نداء خاصا لـ"الممثلين والمغنيين والرياضيين والمسؤولين والمشهورين".

وسقط ريان أورام البالغ عمره 5 سنوات في البئر بقرية إغران في التلال القريبة من مدينة شفشاون بالمغرب الثلاثاء الماضي، مما استتبع عملية إنقاذ ضخمة جذبت اهتمام كثيرين داخل البلاد وخارجها.

وتمكن رجال الإنقاذ في نهاية المطاف من انتشال جثة ريان في وقت متأخر من أمس السبت بعد إزالة قطاع عريض من التل المجاور للبئر وبعد عملية معقدة لفتح نفق أفقي إلى البئر.