فازت ببرونزية أمم أفريقيا.. الكاميرون تهزم بوركينا فاسو بريمونتادا مثيرة

حصد منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو 5-3 بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3-3.

وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياغو (24)، في حين جاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ 43 عندما مرر عيسى كابوري كرة عرضية اصطدمت بحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا وغيرت اتجاهها قبل أن تعانق الشباك، ثم سجل جبريل أوتارا الهدف الثالث لبوركينا فاسو (49).

في المقابل سجل أهداف المنتخب الكاميروني ستيفن باهكوين في (71) وفنسان أبو بكر (85 و87).

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكاميروني فنسان أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونغ وأمبرويس أويونغو.

بينما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياغو، وأضاع إبراهيم توري.

وكان منتخب بوركينا فاسو خسر أمام نظيره السنغالي في الدور قبل النهائي 1-3، في حين خسر المنتخب الكاميروني في الدور قبل النهائي أمام المنتخب المصري 1-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتختتم منافسات البطولة الأحد عندما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية.