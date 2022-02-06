يتوجه تشلسي في وقت لاحق الأسبوع الحالي إلى الإمارات في محاولة للتتويج بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، لكن تعترضه بعض العقبات التي تعرضه لخطر خسارة اللقب رغم أنه المرشح الأول في البطولة، إذ إنه بطل أوروبا المتوج.

وظهر ضعف خطوط تشلسي، خاصة خط الهجوم، خلال فوزه الصعب 2-1 على بليموث أرجيل، المنافس في الدرجة الثالثة في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت، بشكل فج يجعله لا يرقى للفوز بكأس العالم للأندية.

واضطر بطل أوروبا للاعتماد على مدافعيه الإسبانيين سيزار أزبليكويتا وماركوس ألونسو ليهز شباك بليموث الذي تقدم مبكرا عبر ماكولاي جيلزفي من ركلة حرة في الدقيقة الثامنة وأهدر ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي.

وسخرت جماهير الضيوف من تشلسي عبر إطلاق هتافات "أبطال أوروبا؟ أنت تثير الضحك" حيث عانى الفريق اللندني من أجل تحويل استحواذه على الكرة إلى فرص حقيقية، وهي المشكلة التي يعاني منها الفريق في معظم فترات الموسم الحالي.

وتعرض روميلو لوكاكو صاحب الصفقة القياسية في النادي لرقابة لصيقة من دفاع بليموث النشيط، بينما لم يشكل الجناح المغربي حكيم زياش وزميله كالوم هودسون-أودوي خطورة بسبب قلة الفرص.

وكانت النتيجة 1-1 في الوقت الأصلي مألوفة لتشلسي الذي تعادل 5 مرات في آخر 7 مباريات على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع تشلسي بلاعبيه أصحاب الصفقات الضخمة الاخرى تيمو فيرنر وكاي هافرتس في محاولة لهز الشباك لكن دون إحداث تأثير كبير، بينما كان ميسون ماونت الصاعد من أكاديمية النادي مصدر خطر دائم قبل استبداله في الوقت الإضافي.

وانتقد المدرب توماس توخيل، الذي غاب عن مباراة أمس السبت بسبب إصابته بكوفيد-19، كما سيغيب عن مونديال الأندية، أداء مهاجميه خلال فترة تراجع الفريق مؤخرا مما أدى إلى ابتعاد تشلسي عن المنافسة على لقب الدوري.

وغاب لوكاكو عن الفريق في المباراة بعد قوله إنه غير سعيد بأسلوب توخيل.

ورد أرنو ميشلز المدرب المساعد لتشلسي على سؤال للصحفيين بشأن معاناة لوكاكو أمام المرمى قائلا "ربما يكون من الصعب عليه بعض الشيء التسجيل الآن. إنه سيئ الحظ بعض الشيء. نحاول منحه الفرص، وسنواصل ذلك. إنه بحاجة لبعض الثقة عندما لا يستطيع هز الشباك".

وسجل تشلسي 48 هدفا في الدوري هذا الموسم، أقل بـ10 أهداف من ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يتقدم بفارق مركز واحد عن النادي اللندني ولديه مباراتان مؤجلتان.

وسجل لوكاكو 5 أهداف فقط، ويتأخر بفارق هدف واحد عن لاعب الوسط جورجينيو وهدفين عن ماونت.